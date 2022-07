“È tutto finito”, la coppia più bella nella storia di Amici si dice addio: l’ha mollata

Amici, amatissima coppia del famoso talent si è detta addio: si sono lasciati. I fan sono increduli, tutti speravano che potessero durare per sempre. Che delusione!

Che grande batosta per i fan del programma mariano! Amatissima coppia si è detta addio. Arriva la comunicazione social che sconvolge tutti.

Amici, brutte notizie per i fan del programma mariano

Non sempre tutto va come programmato e lo sanno bene due amatissimi protagonisti del talent show di Maria De Filippi, Amici. Proprio loro si sono detti addio, la loro relazione è giunta al capolinea. I fan sono davvero increduli, nessuno si aspettava che potesse finire tutto così da un momento all’altro.

In tanti anni di messa in onda, sono oltre 20 anni che la moglie di Maurizio Costanzo è al timone di questo talent di grande successo, molte sono le coppie nate nella famosa accademia italiana. Le telecamere hanno visto sbocciare per tante edizioni l’amore tra giovani allievi e proprio una coppia nata sotto i riflettori, nelle scorse ore ha annunciato la loro separazione.

Chi sono i protagonisti di questo annuncio che ha lasciato tutti interdetti? I fan sono rimasti senza parole, tutti avevano sperato per loro un lieto fine diverso. Che batosta!

Scoppia la coppia: ecco chi si è detto addio

Non stanno più insieme, si sono lasciati. L’amatissima coppia nata nel talent di Amici si è detta addio. Protagonisti di questa triste notizia sono Alex e Cosmary Fasanelli. Cantante e ballerina si sono conosciuti nell’ultima edizione del programma mariano.

Lui, timido ed eccessivamente introverso, lei energica, chiacchierona ed estroversa. Tante cose in comune ma anche tanti pensieri diversi. Gli opposti che si attraggono, ma nel loro caso, l’incompatibilità caratteriale è stata la causa di un doloroso addio.

Arriva come un fulmine a ciel sereno la comunicazione di Cosmary che con i suoi fan ha voluto condividere il triste epilogo di quella che sembrava una favolosa storia d’amore:

“La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male”.

La ballerina chiede ai suoi seguitori di rispettare questo momento per lei complicato e di non assillarla con domande o curiosità sulla fine del suo rapporto con Alex. Dichiara che in questo momento ha bisogno di sorridere e di pensare al lavoro che è l’unica cosa che la rende felice.

Alex invece non ha voluto commentare, almeno per il momento, la questione. Tuttavia, segni di crisi di coppia sono presenti già da qualche settimana. Proprio recentemente, in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel suo famoso salotto di Verissimo, l’amatissimo cantante di Amici aveva fatto intendere che tra lui e la ballerina le cose non stavano andando particolarmente bene, parlando di un momento difficile per entrambi.

Finisce così dunque un amore giovane che tutti si aspettavano potesse durare più a lungo. Nel frattempo, ciascuno di loro ha intenzione di concentrarsi sui propri obiettivi personali. Cosmary ha in mente diversi progetti nel mondo della danza mentre Alex sta già spopolando con le sue canzoni che tanto piacciono al pubblico che lo segue con affetto.