Ambulanza irrompe a Buckingham Palace, proprio lei perde i sensi: malore improvviso

Buckingham Palace, grave malore per l’amatissima reale: chiamata urgentemente l’ambulanza. Ecco chi sta facendo preoccupare la Royal Family. Nuovo dramma a corte.

I sudditi preoccupati per l’amatissima reale, lei non si è sentita bene. Medici costretti ad intervenire, chiamata d’urgenza anche l’ambulanza. Scopriamo chi ha fatto spaventare l’intera nazione inglese.

Panico a Buckingham Palace

Buckingham Palace di nuovo teatro di sorprese e colpi di scena. I membri che ruotano intorno alla famosa dimora reale continuano ancora ad attirare l’attenzione del mondo. La Regina Elisabetta e il suo entourage sono tra i bersagli principali e preferiti dei mass media nazionali e internazionali.

D’altronde sono proprio loro a dare ogni giorno pane quotidiano a paparazzi e giornalisti con scandali privati e di corte che attirano l’attenzione del mondo. Questa volta però non arrivano buone notizie dal Regno Unito: una reale amatissima, tra le più apprezzate della Royal Family non si è sentita bene. Necessario l’intervento dei sanitari e la chiamata dell’ambulanza. Ecco chi ha fatto spaventare la Royal Family e come sta adesso.

Chi è la reale che ha subito un malore

Panico e preoccupazione per una amatissima nobildonna, tra le più benvolute della Royal Family: proprio lei protagonista di un brutto episodio, ha subito un grave malore. Stiamo parlando di Kate Middleton.

La duchessa di Cambridge, moglie del principe William, si è sentita poco bene ed è stato necessario l’intervento dei medici e la chiamata al pronto soccorso. La mamma di George, Charlotte e Louis, ha avuto un mancamento e si è accasciata sul pavimento della tenuta di Anmer Hall.

William è stato costretto a chiamare rinforzi. Questo è stato un periodo molto turbolento per i Cambridge, in particolare per la adorata duchessa. La moglie del principe William è stata insignita di nuovi doveri e responsabilità istituzionali che la fanno sentire sotto pressione.

Tra visite ufficiali, eventi di corte e progetti di beneficenza, la duchessa di Cambridge è impegnata h24, non ha più un minuto di tempo per sé stessa. Il forte stress e le pressioni sociali le hanno procurato un attacco di panico.

I cittadini della Contea di Norfolk hanno dichiarato di aver visto la duchessa, la quale si è presentata a un evento pubblico, stanca, emaciata e con le occhiaie evidenti, sintomo che c’è qualcosa che non va.

Kate Middleton ha avuto un attacco di panico che non è riuscita a controllare ed è dunque svenuta. L’ambulanza è arrivata nella loro tenuta di Anmer Hall per cercare di aiutare la duchessa. Fortunatamente la situazione ora è sotto controllo ma Kate dovrà prestare attenzione ai segnali del suo corpo e non sottoporre il suo organismo ad uno stress così forte che non è in grado di gestire.

I sudditi sono preoccupati per le sue condizioni di salute. A far temere per la duchessa non sono soltanto gli attacchi di panico ma anche la sua eccessiva magrezza. Si crede infatti che la Middleton sia caduta nuovamente nella spirale dei disturbi alimentari: è troppo magra, troppo esile, quasi ‘trasparente’, si nutre a malapena e il suo aspetto fisico preoccupa sempre di più.