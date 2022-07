Michael Schumacher, salta fuori tutto: ‘segreto’ ritorno in vita | La prova schiacciante

Michael Schumacher, novità sulle condizioni di salute dell’amatissimo pilota di Formula 1. Salta fuori tutta la verità: il ‘segreto’ ritorno in vita fa commuovere i fan. Arriva la prova schiacciante che lascia di stucco.

Michael Schumacher, il terribile incidente che ha cambiato la sua vita per sempre

Era il 2013 quando i telegiornali di tutto il mondo annunciavano il terribile incidente subito dall’ex pilota di Formula 1, Michael Schumacher. Lui, che dopo il ritiro dalle corse aveva deciso di dedicare del tempo a sé stesso e alla sua famiglia, si trovava sulle Alpi francesi, più precisamente a Méribel, quando a seguito di un fuoripista, ha battuto violentemente la testa su alcune rocce.

L’esito purtroppo è stato drammatico. Il campione ha riportato delle importanti lesioni cerebrali, è stato obbligato a sottoporsi a lunghi e pericolosi interventi chirurgici e addirittura, è rimasto in coma farmacologico per oltre 6 mesi.

Oggi è ancora in fase di riabilitazione, la sua battaglia continua ma lui, come ha affermato la sua famiglia, è un leone e tutti si augurano di vederlo presto in pubblico, in forma più che mai.

Attualmente Schumacher vive a Maiorca insieme alla sua famiglia dove, circondato da un team di medici e fisioterapisti cerca di ritornare a condurre una vita normale. Proprio dalla famosa isola arriva una verità che lascia tutti senza parole: ecco il ‘segreto’ ritorno in vita del famoso campione di Formula 1.

Michael Schumacher, arrivano novità interessanti sulle condizioni di salute dell’ex campione di Formula 1: finalmente sta iniziando a riprendersi, la sua salute migliora giorno dopo giorno.

A farlo sapere è la sua famiglia, in particolare Corinna sua moglie, e sua figlia Gina:

“Michael è diverso ma è ancora con noi, facciamo di tutto per migliorare le sue condizioni, per assicurarci che sia a suo agio e per fargli sentire la presenza della nostra famiglia. Il nostro amore”.

Sebbene la famiglia Schumacher abbia mantenuto in tutti questi anni un profilo basso dando col contagocce notizie sulle condizioni di salute dello sportivo, arriva ora una prova schiacciante che fa ben sperare tutti.

Le parole di sua moglie fanno intendere ai sostenitori di Schumacher che finalmente la situazione sta cambiando e che a piccoli passi, il campione sportivo sta trovando la strada segreta per ritornare alla vita. Ma non è tutto, c’è un altro dettaglio che lascia tutti senza parole.

Solo qualche giorno fa, proprio Corinna si è congratulata con Jean Todt che ha assunto la carica di presidente della FIA ma anche Michael Schumacher ha voluto far sentire il suo sostegno a colui che è stato e continua ad essere un pilastro importante della sua vita:

“Tutto il meglio da Michael e dalla famiglia Schumacher”.

Questo è il primo messaggio pubblico nel quale si menziona anche lo sportivo, segno che davvero forse sta iniziando a riprendersi. I fan si augurano di poterlo vedere il prima possibile tornare alla normalità.