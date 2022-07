“Ha un figlio segreto”, dramma senza precedenti a Londra: l’amante di William rimasta incinta

By

Principe William nei guai, la sua amante è rimasta incinta. Scoppia a Buckingham Palace il dramma senza precedenti: lui “ha un figlio segreto”. Ecco tutti i dettagli che promettono di far tremare la famiglia reale inglese.

William e Kate ai ferri corti? Il principe William questa volta l’ha fatta davvero grossa, la sua amante è rimasta incinta. Spunta fuori ‘il figlio segreto’ di cui nessuno sapeva nulla.

Il principe William travolto dal caos mediatico

Tra i sovrani più amati della Royal Family possiamo sicuramente menzionare il principe William. Il primogenito di Carlo e Lady Diana, nonché nipote prediletto della Regina Elisabetta, è al fianco della monarca inglese fin da quando è stato insignito delle responsabilità attribuite a un membro così importante, appartenente ad una delle casate più famose del mondo.

Lui che è considerato da molti l’uomo più fortunato del mondo dato che ha al suo fianco una delle donne più ammirate e apprezzate del Regno Unito, Kate Middleton, a quanto pare non ha saputo però fare tesoro della grande ricchezza che gli è stata concessa.

Sapete che cosa è accaduto? Spunta fuori un ‘figlio segreto’: lui ha messo incinta la sua amante, questa volta l’ha fatta davvero grossa e la duchessa di Cambridge non ha intenzione di passarci sopra. Ecco tutti i dettagli di questa vicenda clamorosa che sta facendo parlare il mondo.

Il duca di Cambridge ha un ‘figlio segreto’

Scoppia la bomba a Londra, il principe William ha un ‘figlio segreto’: la donna con la quale avrebbe avuto una scappatella, ha portato in grembo il frutto del loro amore clandestino. Spunta fuori questa indiscrezione che lascia i sudditi senza parole. Secondo alcuni tabloid inglesi, infatti, la presunta amante del duca di Cambridge, Rose Hanbury, sarebbe rimasta incinta del marito di Kate.

Come sapranno i beni informati e appassionati di gossip delle famiglie reali, nel 2019, quando la duchessa di Cambridge era in attesa del suo terzo figlio, il principino Louis, il principe William è stato paparazzato in atteggiamenti intimi con la marchesa di Cholmondeley, nonché una delle migliori amiche di Kate.

Rose e Kate si conoscono da tanti anni ed è stata proprio la marchesa a introdurre la Middleton negli ambienti di sangue blu. Eppure, proprio lei le ha tirato un brutto scherzo. Si mormora che sia rimasta incinta del principe William ma che non abbia portato poi a termine la gravidanza.

Questa notizia ha scioccato i sudditi ma anche la stessa duchessa di Cambridge che dopo aver scoperto il tradimento del marito, ha deciso di allontanare dagli eventi privati e pubblici da lei organizzati, la sua ex migliore amica. Che dramma! William questa volta l’ha fatta davvero grossa e ha scandalizzato tutti ma in particolare la sua Kate che non si sarebbe mai aspettata una cosa del genere da lui.

Come reagirà la Royal Family a questa notizia bomba? Per il momento nessuno ha proferito parola a riguardo ma la duchessa di Cambridge sa già cosa fare: la vendetta è un piatto che si serve fresco, al momento opportuno la Middleton pareggerà i conti.