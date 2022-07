Giardino, nuovo divieto: se ti beccano mentre lo fai sono 300 euro di multa | Che mazzata

By

Per i proprietari dei giardini e degli orti è scattato un nuovo divieto: se ti beccano mentre lo fai sono 300 euro di sanzione.

Dopo il divieto di lavare le proprie automobili e di annaffiare i giardini e gli orti, è scattato un nuovo divieto. Se ti beccano mentre lo fai sono 300 euro di multa. Che mazzata!

Con l’arrivo della stagione estiva e con le ferie aumenta il tempo libero a disposizione e la voglia di divertirsi con gli amici. Feste in spiaggia, nei locali notturni, nei pub, ma anche piccole festicciole organizzate in giardino o in terrazzo.

Organizzare una festa in giardino implica la necessità di rispettare determinati orari? Cosa dice la normativa a tale proposito? Si rischia l’irrogazione di determinate sanzioni? Esistono dei limiti da rispettare per garantire il rispetto altrui? Scopriamolo in questa guida di Letto Quotidiano.

Giardino, ecco quando scatta la multa da 300 euro: che mazzata!

Rispondiamo ai dubbi sollevati da molti lettori Letto Quotidiano in merito all’organizzazione di una festicciola estiva nel giardino o nel terrazzo del proprio appartamento. Quali sono i rischi?

Vivere in un appartamento in un condominio o avere dei vicini di casa implica tenere determinati comportamenti: evitare schiamazzi, urla, musica a volume troppo elevato, etc.

Chi decide di organizzare una festa deve saper rispettare i limiti della tollerabilità, altrimenti commette un illecito civile e un reato. Il vicino di casa potrebbe chiedere il risarcimento dei danni nel caso in cui si ecceda i rumori.

Organizzare una festicciola in giardino o sul terrazzo del proprio appartamento che arrechi disturbo all’intero vicinato può configurarsi il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (articolo 659 Codice Penale). La finalità della normativa è quella di garantire e di proteggere il riposo della collettività da parte dei rumori e degli schiamazzi. Il reato è procedibile d’ufficio: ciò implica che basta la semplice segnalazione di un vicino per farci incriminare.

Pertanto, chi adotta comportamenti non leciti e tali da arrecare disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone è punito con reclusione fino a 3 mesi e scatta la sanzione di circa 300 euro.

Prima di organizzare una festicciola nel proprio giardino o orto, è bene sapere che si può incorrere nel rischio di essere sanzionati.

Festa sulla terrazza del condominio: quando è vietata?

La festa sulla terrazza del condominio sarebbe da ritenersi vietata nel caso in cui il regolamento vietasse attività rumorose.