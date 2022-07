“Così ho scoperto la malattia”, l’amatissimo allievo di Amici costretto a conviverci per sempre

Proprio lui, l’allievo più amata dal pubblico del noto programma Amici confessa come ha scoperto di soffrire di una preoccupante malattia. Le sue parole commoventi sono d’esempio per tutti. Ecco tutti i dettagli e soprattutto di chi effettivamente si tratta.

Come ben saprete nel noto programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi si offrono infinite possibilità ad innumerevoli giovani talenti che sperano di poter raggiungere i propri obbiettivi mostrando sé stessi a 360°. Tutti gli allievi che hanno deciso appunto di prendere parte al cast e sono stati scelti dalla produzione hanno avuto il modo di dimostrare il proprio talento e non solo.

Nella scorsa edizione del programma appunto molti sono i giovani talenti che hanno cercato in tutti i modi di esprimere il proprio io. Alcuni di loro però, essendo in possesso di un carattere molto particolare, hanno preferito mantenere un profilo basso. Nonostante questo però il loro pensiero è comunque arrivato al pubblico ed ha fatto sì che quest’ultimo si affezionasse incredibilmente.

Nel corso dei mesi, i telespettatori si sono interessati incredibilmente ad un giovane talento in particolare, sia per il suo carattere che ovviamente per il suo talento. Vediamo quindi nel dettaglio di chi effettivamente si tratta e soprattutto qual è il singolare argomento che ha commosso il pubblico.

Proprio lui, l’amatissimo allievo di Amici, confessa come ha scoperto la malattia: tutti i dettagli a riguardo

Chi ha seguito attentamente il noto talent sa perfettamente di che cosa stiamo parlando. Come vi abbiamo già anticipato precedentemente l’allievo in questione ha subito attirato l’attenzione del pubblico. Stiamo indubbiamente parlando del noto vincitore della scorsa edizione di Amici, ovvero Luigi Strangis. Il quale ha sconvolto tutti con il suo talent e con la sua sensibilità. Nel corso del suo percorso ha inoltre ammesso di soffrire di diabete. Questo ovviamente ha influenzato incredibilmente la sua quotidianità, tanto da dover gestire le sue emozioni così da non influenzare sulla glicemia.

“È una malattia che non scegli, lo avevo già detto. Dipende da come te la vivi, all’inizio se vuoi prenderla male devi abituarti a convivere con una cosa che non ti aspetteresti mai nella vita soprattutto per un ragazzo giovane. Io penso che tutti possano conviverci benissimo per questo io sono molto positivo su questo discorso. “

Queste sono le parole rilasciate durante un’intervista alla professoressa Lorella Cuccarini, con la quale si è esposto incredibilmente ed ha ammesso di voler dare la forza, attraverso la sua storia, a tutti coloro che si trovano in una situazione complicata. Inoltre ha poi confessato come ha scoperto questa assurda malattia:

“Diciamo che a 16 anni ho avuto l’esordio, nei mesi successivi subito ho iniziato a capire quello che mi stava chiedendo ed a conoscere il mio corpo, a sentire quello che mi dava il mio copro e quello che mi dava e cosa potevo fare oppure no. Come avevo già detto le emozioni fanno sulla glicemia e tutto quanto. Bisogna conoscer davvero bene sé stessi.”

Luigi di Amici parla della sua malattia.. pic.twitter.com/p3S63ao4Wy — Marietta (@Mariettamitica) July 5, 2022

È proprio così che si è reso conto delle sue condizioni. Indubbiamente ha dovuto affrontare una quotidianità incredibilmente diversa da ciò a cui era abituato ma con il tempo ha imparato a conviverci.