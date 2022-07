Bici, multe a raffica in tutta Italia: nuovo obbligo | Se non lo fai devi sganciare 3.000 euro

Sono in arrivo provvedimenti molto severi per coloro che possiedono bici elettriche. Bisogna assolutamente evitare di commettere una particolare leggerezza.

Se non rispetti una certa regola legata ad un nuovo obbligo sono dolori: rischi una multa fino a 8mila euro. Fai molta attenzione se vuoi evitare la stangata.

Bici elettriche: multe a raffica in tutta Italia, attenzione al nuovo obbligo

Se hai una bici elettrica non ignorare il nuovo obbligo deciso dal governo per evitare sorprese amarissime.

Non si può negare che, negli ultimi anni, la mobilità ecosostenibile abbia rappresentato un grande passo per migliorare l’ecosistema.

Per ridurre lo smog che registra valori in aumento ed un grafico in salita, anche gli italiani si stanno adeguando al trend ecologico scegliendo di usare mezzi di trasporto non inquinanti come auto e bici elettriche.

Per invogliare i consumatori a seguire questo trend ecologico, il governo ha previsto ecoincentivi per l’acquisto di veicoli a basso impatto allo scopo di ridurre i rischi di inquinamento e di salvaguardare la salute e l’ambiente.

Negli ultimi anni, il veicolo ecologico più acquistato è indubbiamente la bici elettrica che non è, però, immune da regole ed obblighi. A proposito di obblighi, ne spunta fuori uno nuovo a cui fare attenzione. Prevede una maxi stangata se commetti questo grave errore.

Il nuovo PNRR parla chiaro: sanzioni fino a 8mila euro per chi trasgredisce al nuovo obbligo. Di che si tratta?

Bici elettriche: stangata in arrivo se non rispetti il nuovo obbligo

Negli ultimi mesi, si è discusso spesso sulle bici elettriche che sfrecciano nelle strade e che, di frequente, superano i 25 km orari (limite massimo previsto per le bici).

Di conseguenza, il governo Draghi ha deciso di approvare un nuovo provvedimento del PNRR che include un regolamento molto severo per coloro che possiedono bici elettriche.

E’ tolleranza zero per i furbetti che non rispettano il limite massimo dei 25 km orari.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ora stabilisce una multa salatissima per chi produce e commercializza bici elettriche che superano i limiti fissati.

La maxi stangata si traduce in una multa che va da un minimo di 1.084 ad un massimo di 4.339 euro.

Chi, invece, acquista una bici regolare per poi modificarla trasgredendo le regole dei limiti di velocità rischia una sanzione da 845 a 3.382 euro.

Non solo: alle suddette sanzioni vanno ad aggiungersene altre.

A chi circola con bici truccate verranno contestate:

La circolazione di un mezzo non sottoposto ad immatricolazione;

La circolazione con un mezzo privo di copertura assicurativa.

Con queste multe aggiuntive i trasgressori saranno soggetti ad una maxi stangata che può sfiorare gli 8mila euro di sanzione.