Allarme batteri, porta subito indietro quest’insalata: ritirata dal supermercato | Tra le più mangiate

A causa del rischio batteri è stato richiesto l’immediato ritiro dell’Insalata russa di Bontà Gastronomiche.

Il richiamo è apparso sul sito Salute.gov, e riguarda la richiesta di immediato ritiro dal commercio di un un lotto di insalata russa.

Batteri nell’insalata russa

Il richiamo pubblicato sul sito Salute.gov segue un altro richiamo con la stessa motivazione. Infatti è già avvenuto per un prodotto, ovvero gli Strozzapreti del Fumaiolo.

In questo caso si tratta del ritiro dal commercio di uno specifico lotto, quello dell’Insalata russa di Bontà Gastronomiche, la motivazione non lascia alcun dubbio: rischio microbiologico.

La notizia è riportata da varie testate tra cui il “Dissapore“. La data di pubblicazione della presente segnalazione sul sito web è indicata come 30 giugno 2022, anche se nell’avviso di ritiro la data di controllo è il 24 giugno 2022.

Per quanto riguarda la definizione del prodotto interessato dal richiamo, la sua esatta dicitura di vendita è Insalata russa, ma il nome commerciale del prodotto e il marchio che identifica lo stabilimento o il produttore sono Bontà Gastronomiche.

Il nome o la ragione sociale dell’OP a nome della quale è commercializzato il prodotto, sia il nome del produttore sono Gastronomia srl. Gli stabilimenti si trovano in via Enrico Berlinguer 17/19 a Ladispoli (RM).

È il lotto di produzione PA200522, la cui scadenza o termine minimo di conservazione è stato fissato al 20 luglio 2022. La confezione da 250 grammi è riconosciuta come unità di vendita.

Alla base del richiamo è un rischio microbiologico, in particolare la presenza di Listeria monocytogenes. Non è riportato alcun avviso, ma in questi casi il suggerimento è sempre di non consumare il numero di lotto del prodotto in oggetto se è già stato acquistato ed è disponibile in casa.

Cosa comporta il rischio di Listeria monocytogenes

Nella maggior parte dei casi, la listeriosi si manifesta attraverso l’ingestione di alimenti contaminati dal batterio Listeria monocytogenes.

In base alle stime, sono circa 1600 le persone che ogni anno si ammalano di listeriosi e sono circa 260 le persone che perdono la vita a causa di questa malattia.

L’infezione è più probabile che colpisca le donne in gravidanza e i loro neonati, gli adulti di 65 anni o più e le persone con un sistema immunitario indebolito.