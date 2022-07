Addio canone RAI, chi fa questa mossa a luglio non dovrà più pagarlo: sbrigati

Se siete stanchi di pagare il canone RAI è il caso di vedere se si rientra in alcune categorie esonerate da questo obbligo.

Presentando la domanda a luglio non si dovrà più pagarlo, meglio affrettarsi!

Addio canone RAI

Una delle tasse più detestate dagli italiani, dopo la tassa sulla casa, il bollo dell’auto, è l’obbligo del pagamento del canone RAI! E questo nonostante sia uno dei più bassi in Europa…

Che le tasse in Italia siano detestate non è una novità, e lo dimostra il fatto che i vari governi le hanno provate tutte per indurre il cittadino a versare quanto dovuto allo Stato.

Forse a rendere così invisa questa tassa il suo inserimento in bolletta dopo la riforma voluta dal governo Renzi nel 2016. Allora l’importo era anche stato ridotto da 113 a 90 euro all’anno.

E poco importa se la televisione è spenta tutto il giorno, se si vogliono vedere solo Mediaset, La7, o altre emittenti non della RAI, questa imposta ha la sua ragione di esistere e i più volenti o dolenti sono tenuti a pagarla.

Si poterebbe anche disquisire sul fatto che il canone Rai detiene un record mondiale assoluto, in realtà è arrivato con una normativa 16 anni prima che la televisione stessa giungesse in Italia. Si esatto, è arrivata prima l’ipotetica tassa e poi la televisione e per quanto possa apparire un’assurdità in realtà è così.

Il canone RAI arriva con una imposizione nel lontano il 21 febbraio 1938 con un Regio Decreto, il n. 246. Ebbene anche la radio, se si aveva un apparecchio in casa dal 1938, necessitava del pagamento di un canone, per sentire le trasmissioni radiofoniche.

Con l’arrivò della tv non si è fatto altro che applicare lo stesso principio. Però le cose potrebbero cambiare per qualcuno e il balzello RAI essere una spesa in meno sostenere. Vediamo chi è interessato da questo esonero del pagamento del canone RAI.

Chi da luglio non dovrà più pagarlo

L’esonero del canone RAI 2023 è previsto per chi non ha l’apparecchio televisivo. Se non possiede un apparecchio televisivo, gli intestatari del conto energia elettrica hanno la possibilità di dichiarare che in ciascuna delle abitazioni in cui è attivato il conto energia elettrica a loro intestato non è presente alcun apparecchio televisivo, né proprio né di alcun componente della famiglia anagrafica.

La domanda di esonero dal pagamento del canone RAI può essere presentata a partire del mese di luglio.

Sono esonerati dal pagamento del canone RAI anche coloro che hanno compiuto i 75 anni, il cui reddito annuo proprio e del coniuge che non superi gli 8.000 euro, non devono esserci conviventi in possesso di un reddito proprio (tuttavia sono esclusi sia i collaboratori domestici, che le colf e le badanti).

Dello stesso beneficio possono godere sia i militari che i diplomatici stranieri. A dire il vero l’esonero per militari e diplomatici stranieri scaturisce da convenzioni internazionali del 1961.

Inoltre non sono tenuti al pagamento della tassa tv anche i funzionari o gli impiegati dei consolati.

Come fare domanda