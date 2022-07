Acqua per le piante sì, ma quella di cottura della pasta: non immagini cosa accade

By

Continuate a leggere per scoprire in che modo è possibile impiegare l’acqua di cottura. E’ ottima per le piante!

Riciclare l’acqua di cottura della pasta

Esistono varie soluzioni per riciclare l’acqua di cottura della pasta. Ecco che ve le elenchiamo di seguito:

Donare lucentezza ai capelli : All’inizio suona strano, ma funziona. Con l’acqua della pasta puoi dare una bella lucentezza ai tuoi capelli. Per fare questo, versa con cura l’acqua calda sulla testa. I capelli devono essere completamente bagnati. Lascia agire l’acqua per dieci minuti. Quindi risciacquare con acqua pulita o uno shampoo delicato.

: All’inizio suona strano, ma funziona. Con l’acqua della pasta puoi dare una bella lucentezza ai tuoi capelli. Per fare questo, versa con cura l’acqua calda sulla testa. I capelli devono essere completamente bagnati. Lascia agire l’acqua per dieci minuti. Quindi risciacquare con acqua pulita o uno shampoo delicato. Mettere a bagno i legumi : Lenticchie, fagioli, ceci… molti legumi hanno bisogno di essere messi a bagno prima della cottura, preferibilmente tutta la notte. Questo accorcia i tempi di cottura, fa risparmiare energia e, soprattutto, i legumi saranno molto più digeribili. Al posto dell’acqua naturale, puoi anche usare l’acqua della pasta per ammollarli. Questo dà ai legumi una nota saporita. Inoltre, saranno più morbidi una volta cotti.

: Lenticchie, fagioli, ceci… molti legumi hanno bisogno di essere messi a bagno prima della cottura, preferibilmente tutta la notte. Questo accorcia i tempi di cottura, fa risparmiare energia e, soprattutto, i legumi saranno molto più digeribili. Al posto dell’acqua naturale, puoi anche usare l’acqua della pasta per ammollarli. Questo dà ai legumi una nota saporita. Inoltre, saranno più morbidi una volta cotti. Fare delle creazioni di pasta di sale: Utilizzando l’acqua di cottura della pasta e del semplice sale, risparmierete una montagna di soldi. Non servirà acquistare della massa apposita per far realizzare le forme più disparate ai vostri bambini.

Usarla per zuppe e stufati: Come per le salse, puoi anche aggiungere l’acqua di cottura a qualsiasi zuppa o stufato. Per fare questo è sufficiente sostituire l’acqua della pasta con dell’acqua o del brodo vegetale. L’amido nell’acqua fa addensare un po’ la zuppa.

Ora vi spieghiamo quali sono i suoi benefici per le piante.

Perfetta come acqua per le piante

L’acqua per le piante è necessaria quando si vuole mantenere in salute il nostro giardino. Non è obbligatorio, però, utilizzare quella che esce dal vostro rubinetto.

Potete riciclare, infatti, l’acqua di cottura, che prima di essere usata dovrà essere lasciata raffreddare. Ricordate che potete utilizzarla solo nel caso non sia stata già salata!

A quel punto dovrete trasferirla all’interno di un annaffiatoio e usarla per l’irrigazione della vostra pianta.

I benefici li noterete all’istante, perché l’acqua in questione è ricca di amido e di sali minerali. In questo modo non farete altro che contribuire alla resa fertile del suolo in cui sono piantati i vostri arbusti.