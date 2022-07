UeD, Maria mette proprio lei sul trono: non c’è mai stata tronista così tanto famosa

UeD, Maria De Filippi sconvolge i telespettatori. La moglie di Maurizio Costanzo ha già deciso chi mettere sul trono. Ecco chi sarà la nuova star del dating show di Canale 5. Lei è super famosa, una vera e propria vip.

La moglie di Maurizio Costanzo non riesce proprio a stare con le mani in mano. Da quando si è conclusa l’edizione 2022 di Uomini e Donne, è già al lavoro per svolgere casting e selezioni di giovani tronisti, troniste, corteggiatori e corteggiatrici che animeranno la nuova stagione del salotto dell’amore di Canale 5 in onda a partire dal prossimo settembre.

Maria De Filippi ha sconvolto tutti. La moglie di Maurizio Costanzo ha già deciso chi siederà sul trono della nuova edizione di Uomini e Donne. Lei è famosissima, un volto noto del mondo dello spettacolo: stiamo parlando niente di meno che di Elisabetta Gregoraci!

Come è possibile che l’ex moglie di Flavio Briatore parteciperà al salotto dell’amore di Maria De Filippi? Secondo rumors che girano tra i corridoi del gossip, a partire da marzo la conduttrice più amata di Mediaset ha intenzione di dedicare una parte della sua trasmissione al trono vip.

Siederanno pertanto sulla poltrona rossa ben tre personaggi noti del piccolo schermo e secondo alcune indiscrezioni, tra questi vipponi si mormora che ci sia proprio Elisabetta Gregoraci. Maria De Filippi la starebbe corteggiando da un po’ di tempo e lei, la Eli nazionale che è single da anni, potrebbe accettare volentieri la proposta della moglie di Maurizio Costanzo.

D’altronde proprio recentemente ha rilasciato un’intervista a Chi nella quale ha parlato della sua vita sentimentale dichiarando di essere una persona molto esigente, ragion per cui, gli uomini si spaventano anche solo a corteggiarla poiché devono superare delle prove.

Sembra però che Elisabetta Gregoraci questa volta sia pronta a innamorarsi di nuovo e il trono di Maria De Filippi potrebbe darle una grande opportunità nel campo sentimentale. Intanto la bella showgirl italiana è tutta concentrata su lavoro e famiglia.

Tra poco inizierà per lei un altro entusiasmante progetto professionale, sarà la conduttrice insieme ad Alan Palmieri di Battiti Live che è l’appuntamento estivo tanto atteso dai telespettatori italiani. Ogni momento libero invece è da dedicare solo e soltanto al suo unico, vero amore, Nathan Falco, il figlio avuto con Flavio Briatore. A proposito di Flavio Briatore, se davvero dovesse essere confermata la presenza di Elisabetta sul trono di Maria De Filippi, che cosa ne sarà di loro? Magari scenderà a corteggiarla?