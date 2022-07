By

Sabrina Ferilli, uno dei volti più amati e seguiti della tv italiana, infatti, con la sua bellezza ed ironia ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori. Ma l’avete mai vista in bikini? E’ uno splendore, ha un fisico che fa invidia alle ventenni.

Impossibile non amarla, Sabrina Ferilli non è solo un famosissimo sex symbol, ma è anche una talentuosissima attrice che ha saputo muoversi tra il grande e il piccolo schermo. Nel corso di questi ultimi anni, l’abbiamo vista nella squadra di Tu si que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi.

Con la sua simpatia ha tenuto incollati milioni di telespettatori. Ma avete mai visto Sabrina Ferilli in bikini? In pochi l’hanno vista in costume, ha delle forme da capogiro. Un corpo che fa invidia alle più giovani: vediamolo.

L’estate di Sabrina Ferilli: tutti i dettagli

Anche per Sabrina Ferilli l’estate è arrivata, ma niente paura perché a settembre la rivedremo nell’amatissima trasmissione di Canale 5, Tu si que vales, ma non solo, tornerà in una serie tv sulla Rai, Gloria.

Intanto, prima di ripartire con i suoi impegni, si sta rilassando all’estero, precisamente in Croazia. Lo ha fatto sapere tramite una foto di lei, che ha condiviso sul suo profilo Instagram seguito da 868 mila follower, dove si è mostrata completamente acqua e sapone e senza filtri. Nel post ha scritto: “Primi bagni della stagione. Croazia”.

Ma l’avete mai vista in bikini? La bellissima Sabrina Ferilli a cinquantotto anni ha un corpo scolpito, veramente da capogiro. Una bellezza senza tempo e tutta mediterranea.

Sabrina Ferilli in bikini | FOTO

La nota conduttrice rappresenta una vera icona di bellezza e di stile. Sul web, ci sono diversi scatti di lei in costume e non possiamo far altro che ammirare il suo corpo da urlo e la sua incredibile naturalezza.

In queste foto la vediamo nel pieno della sua forma smagliante, è veramente difficile pensare che abbia superato i 50 anni, ma è così. Sabrina Ferilli è una bellezza senza tempo.

La sua perfetta fisicità farebbe invidia a qualsiasi ventenne. Amatissima non solo perché è una delle donne più belle d’Italia, ma anche per la sua immancabile ironia, che ogni volta fa divertire i telespettatori che la seguono puntualmente nel piccolo schermo. Voi l’avete mai vista così? Ogni volta lascia tutti a bocca aperta.