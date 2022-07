Riccardo Guarnieri, avete mai visto la sua prima fiamma? Addirittura più bella e famosa di Ida!

By

Ecco chi è la vecchia fiamma di Riccardo Guarnieri che si è guadagnata il titolo di più bella e famosa di Ida. Continuate a leggere per scoprirlo.

Nessuno se la ricordava, eppure è proprio lei la prima fiamma di Riccardo, lei che aveva causato una furibonda lite interna alla coppia e l’aveva quasi mandata in crisi. Continuate a leggere l’articolo per scoprire di chi si tratta e per vedere le sue foto.

La storia tra Riccardo Guarnieri e Ida

La storia tra Ida e Riccardo va ormai avanti da anni. Dopo essersi conosciuti negli studi di Uomini e Donne, i due hanno portato avanti una lunga frequentazione sfociata in un fidanzamento.

In seguito, la crisi di coppia avvenuta sotto gli occhi di milioni di telespettatori a Temptation Island e poi i numerosi tiri e molla.

Dopo anni, Ida si era decisa a tornare a U&D e improvvisamente è apparso anche Riccardo, come lei alla ricerca del vero amore. Peccato però che tra i due ci sia stato un nuovo riavvicinamento.

Ma vi ricordate chi era la prima fiamma del cavaliere? Ecco che ve lo sveliamo!

Chi era la prima fiamma di Riccardo

Non tutti se la ricordano, eppure anche lei è stata una dama del parterre femminile di Uomini e Donne.

La donna aveva un debole per il cavaliere, che a quanto pare era reciproco. Proprio questa vicinanza tra i due aveva mandato su tutte le furie Ida, che non si era trattenuta dal gridare contro Riccardo parole del calibro di “bugiardo”.

I due erano finiti al centro dello studio per discutere in merito a delle foto che Riccardo si sarebbe scambiato con un’altra dama che all’inizio voleva rimanere anonima, ma che in seguito ha vuotato il sacco.

Vi ricordate di chi stiamo parlando? Naturalmente di Donatella Lopar. Ecco di seguito una foto della dama per rinfrescarvi la memoria.

Donatella è una personal trainer molto conosciuta e naturalmente può vantare un fisico scolpito.

Nel suo video di presentazione aveva affermato:

“Non mi piacciono gli uomini musoni, amo il dialogo e il confronto. Cerco un compagno che sia anche mio amico e confidente. Mi auguro di uscire migliorata da questo studio e di trovare un uomo che mi faccia stare bene”.

E voi cosa ne pensate? Pensate, come molti, che sia addirittura più bella di Ida? Fatecelo sapere!