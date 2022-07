Patata cruda sulla griglia, il fantastico trucchetto che ti fa risparmiare tempo e denaro

Con la bella stagione, tutto sembra più piacevole ed acquista un sapore diverso, inclusi i cibi cotti alla griglia. Per gran parte di noi, il mare e l’abbronzatura sono il massimo dell’appuntamento estivo.

A questo aggiungiamo pure le cene all’aperto con gli amici, il cibo fresco, l’odore irresistibile della carne cotta sulla griglia. E’ un’usanza americana diffusa da anni ormai anche in Italia: il barbecue è sinonimo di cibo delizioso ma anche di un’atmosfera unica che si viene a creare in giardino o in terrazza.

C’è solo un problema: pulire la griglia dopo feste e cene. La graticola è uno degli utensili da cucina più difficili da pulire. Ti sveliamo un trucco eccezionale per risparmiare tempo, fatica e prodotti per mantenere pulita e perfetta la tua griglia.

Patata cruda sulla griglia: a cosa serve?

Il metodo per mantenere pulita e perfetta la graticola non riguarda prodotti chimici ma un metodo naturale che non tutti conoscono ed a cui non si pensa mai.

La protagonista di questo trucco è la patata cruda. Ebbene sì, basta passare una patata sul barbecue per risolvere il problema che affligge tutti noi d’estate.

Questo trucco è alla portata di tutti: chi, in fondo, non ha in casa una patata e una forchetta? E’ tutto quello di cui hai bisogno per procedere.

Come procedere

Ecco come procedere per mantenere sempre pulita la griglia:

Taglia la patata sopra e sotto per tutta la lunghezza della griglia;

Passa la patata sulla griglia;

Sgrana gli occhi. Ti sei appena accorto che la superficie è perfetta senza aver fatto il minimo sforzo.

A cosa si deve questa specie di miracolo? La patata contiene amido e questo lo sanno tutti. L’amido rende scivolosa la superficie della griglia, perciò impedisce al cibo di attaccarsi.

Con questo trucco avrai il tuo barbecue sempre lucido, pulito e splendente.

Un consiglio: quando tagli la patata sopra e sotto, non gettare via l’altra metà perché sarebbe un vero spreco. Puoi conservarla per la prossima grigliata o cucinarla subito.

Pulire la griglia in modo naturale: altri consigli utili

Le patate in casa sono finite? Preferisci usare altri metodi naturali alternativi?

Eccone un paio: