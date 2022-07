Sapone nel WC, provaci e mi ringrazierai per il resto dei tuoi giorni: geniale!

By

Sapone nel WC: ecco il migliore sapone da utilizzare per pulire il water. Ecco come prepararlo in casa: i risultati sono davvero pazzeschi.

WC con macchie ed odore? Ecco la soluzione perfetta per rendere il tuo WC pulito e senza incrostazioni. In fin dei conti si sa il bagno è uno degli ambienti più utilizzati e più soggetti a sporcizia.

L’utilizzo frequente e quotidiano rende il wc maggiormente soggetto ai cattivi odori ed a non essere mai profumato.

Molto spesso si ricorre all’utilizzo di saponi aggressivi per detergere ed igienizzare il wc, ma non sempre appare la soluzione più efficace. Per questo, una valida soluzione potrebbe essere quella di gettare il sapone nel wc. Vedrai quali risultati pazzeschi potrai beneficiare!

Pulire il wc: ecco il sapone per pulirlo a fondo!

Pulire il wc ogni giorno è un’impresa davvero difficile che assorbe tante fatiche, tempo ed energie. Molto spesso si ricorre all’utilizzo di detergenti chimici aggressivi reperibili in commercio, ma non sempre i risultati sono come quelli auspicati.

Per questo, potrebbe essere una valida soluzione ricorrere agli antichi rimedi delle nonne o ai rimedi naturali. Uno dei saponi più utilizzati nelle faccende domestiche è il sapone di Marsiglia, ma un altro sapone meno conosciuto e “parente” di quello di Marsiglia è il sapone giallo.

Conosciuto come sapone molle potassico, il sapone giallo è un sapone che ha la forma di panetto di colore giallo che ha una consistenza semi-morbida. Il sapone giallo è costituito da pochissimi ingredienti: sale di potassio, olio di cocco, olio vegetale, acqua e glicerina. L’olio di cocco conferisce al sapone giallo un potere detergente molto efficace.

Pulire il wc con il sapone giallo: come preparare la soluzione liquida?

Per pulire il wc a fondo è possibile utilizzare il sapone giallo. Come preparare la soluzione liquida? Si prenda un panetto di sapone giallo (da 500 grammi), si faccia a pezzetti e si versino in un pentolino riempito con un po’ di acqua (500 ml).

Si accenda il fuoco e si riscaldi fino a quando non si raggiunge il bollore. Si mescoli la soluzione con un mestolo di legno e si copra con un coperchio. Una volta sciolti tutti i pezzetti di sapone, si tolga la soluzione dal fuoco e si lasci raffreddare un po’.

È possibile aggiungere qualche goccia di olio di tea tree, che ha ottime proprietà antimicotiche e antibatteriche. Si versi la soluzione liquida nel flacone spray e si agiti bene prima dell’utilizzo. Si tratta di un rimedio naturale che è indicato per profumare il wc e per dire per sempre addio ai cattivi odori.