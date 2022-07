Paracetamolo, premi una compressa sul ferro da stiro: accade qualcosa che non avevi previsto

L’ingegno è davvero tutto e occorre ringraziare chi ha scoperto come pulire il ferro da stiro usando un antidolorifico come il paracetamolo!

L’incredibile scoperta ha permesso a molti di non gettare via il ferro da stiro per comprarne uno nuovo… infatti può capitare di ritrovarsi un capo che una volta lavato e asciugato, presenti delle macchie, che prima non c’erano, dopo essere stato stirato.

La responsabilità è della piastra del ferro che a causa della polvere che si è depositata e dei residui di materiale sintetico che restano attaccati alla piastra, finiscono per sporcarla.

Per evitare che si formino delle macchie sui vestiti a causa del ferro da stiro, è consigliabile pulirlo accuratamente una volta terminata la stiratura.

Ma se il danno è fatto si può intervenire in modo efficace con diversi trucchi, tra cui il paracetamolo.

Come pulire il ferro da stiro

È molto comune che, con l’uso, il ferro da stiro inizi a deteriorarsi, soprattutto alla base. Pertanto, di solito compaiono macchie nere che, in seguito, sono molto difficili da rimuovere e che possono macchiare e danneggiare gli indumenti. Quindi, ci sono diversi trucchi per rimuovere queste fastidiose macchie che finiscono con l’attaccarsi alla base del ferro da stiro. Sebbene sia noto il trucco per rimuoverli con acqua e sale o aceto, si possono rimuovere facilmente anche con un antidolorifico come il paracetamolo.

Passaggi per rimuovere le macchie di ferro con paracetamolo