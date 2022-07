Orto, innaffiarlo senza acqua è possibile: il fantastico metodo a costo 0 | Basta sprechi

A volte l’orto non dispone di sufficiente acqua per l’irrigazione, vuoi perché si trova in zone desertiche o perché non c’è accesso a una rete idrica vicina.

Inoltre si vorrebbe coltivare frutta e verdura impiegare al minimo l’acqua divenuta oltre che preziosa anche una risorsa limitata.

Orto, innaffiarlo senza acqua ( o quasi ) è possibile

Se piove sporadicamente nella tua regione o area di coltivazione, l’ideale sarebbe creare un sistema per catturare e immagazzinare la massima quantità di acqua piovana da immagazzinare in fusti o cisterne. Per mantenere il terreno umido il più a lungo possibile, sarebbe ideale mettere una specie di pacciame. La paglia, anche se non è la più adatta perché i semi possono germogliare, è la più economica che si può trovare e fa bene il suo lavoro.