Lucertole in balcone, con questo ingrediente che conservi in cucina non le vedrai mai più

Ecco che vi sveliamo qual è l’ingrediente segreto che, se conservato in cucina, vi porterà a non vedere mai più lucertole in balcone.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire qual è il rimedio definitivo per allontanare per sempre le lucertole dai vostri balconi.

Lucertole, animali piccoli ma affascinanti

Dal punto di vista anatomico sono piccoli animali che possono misurare, nella fase adulta, da 10 a 15 centimetri di lunghezza senza contare la coda, poiché in molte specie queste sono più lunghe del corpo stesso.

A differenza di altri animali, mancano di meccanismi di isolamento termico come pelo, piume e/o grasso, ma invece la loro pelle è spessa, impermeabile e completamente ricoperta di squame di varie forme che si apprezzano quando si cerca di differenziare gli animali a terra.

Le sfumature delle sue squame variano a seconda della specie, ma in quasi tutte predomina la gamma dei verdi e dei marroni.

In alcune specie si può distinguere il sesso delle lucertole, che sarebbe determinato principalmente dal dicromatismo sessuale, che sono le differenze di colore tra individui maschi e femmine.

Come noi, la maggior parte delle lucertole ha palpebre che proteggono gli occhi, hanno buchi o mesi uditivi sotto la pelle che consentono loro di avere il senso dell’udito e hanno una lingua con qualità sensoriali che, assieme all’acuità visiva, al loro udito, al loro grande velocità e agilità, permettono loro di individuare le loro prede, essendo considerati dei grandi cacciatori.

Ma come mai le lucertole amano i nostro balconi e, soprattutto, come fare ad allontanarle definitivamente? Continua a leggere l’articolo per scoprirlo!

Ecco come tenerle lontane dal tuo balcone

Non tutti lo sanno, ma per liberarsi definitivamente delle lucertole, basta comprare un ingrediente che siamo sicuri che acquistate tutte le volte che andate al supermercato.

Siamo parlando dell’aglio! Per realizzare questo deterrente, non dovrete fare altro che dividere una testa di aglio in differenti spicchi.

Quindi dovrete posizionarli nei diversi angoli del balcone in cui vedete che spesso si insinuano questi animaletti.

Siamo sicuri che non torneranno più, perché l’aglio emana un odore così forte che le allontanerà tutte le volte che tenteranno di avvicinarsi.

Se volete che l’odore dell’aglio si propaghi con ancor più facilità, fate dei tagli al centro dello spicchio. Fateci sapere se questo rimedio per voi si è rivelato efficace, siamo sicuri che funzionerà in qualsiasi circostanza.