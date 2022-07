Zanzare nell’orto e giardino, con una goccia di quest’ingrediente voleranno via all’istante

Se volete tenere alla larga zanzare e parassiti da orti e giardini, in casa abbiamo un ingrediente in grado di farlo in modo naturale.

Ci sono periodi dell’anno in cui è necessario prestare particolare attenzione e trattarle con insetticidi, fungicidi o erbicidi specifici per ogni caso. Tuttavia alcune gocce di un ingrediente naturale farà si che voleranno via immediatamente e noi avremo le nostre piante nutrite e rinvigorite!

Soluzioni naturali contro le zanzare

È molto importante prendersi cura delle piante per evitare che animali e insetti le danneggino. Prima di utilizzare prodotti chimici, è preferibile cercare di mantenere le piante in buone condizioni con mezzi naturali. Si devono curare con attenzione i momenti più critici come la fioritura o il periodo di crescita. Nella cura dei nostri giardini e dei nostri orti mettiamo tutto l’impegno possibile affinché crescano in salute e ci restituiscano un prato accogliente e dei frutti biologici. Le soluzioni ottimali come sempre sono quelle il più possibile rispettose dell’ambiente. Per cui ben vengano tutti i rimedi naturali tesi alla crescita delle piante in modo ottimale.

La cura deve abbracciare in questo caso, non solo piantare le nostre aiuole e le nostre insalate con la giusta esposizione solare, ma anche il terreno, la concimazione e l’irrigazione corretta.

Un aspetto da tenere sempre a mente sono gli insetti, ovvero tutti quei parassiti che una volta presa dimora nel nostro giardino e alloggiando nel nostro orto lo danneggiano.

Alcuni dei possibili insetti in grado di rovinare e distruggere fiori e raccolto sono le cimici, le formiche e gli afidi e la cocciniglia.

Sono molti e sono così minuscoli da sfuggire all’occhio umano, quindi è un po’ complicato riconoscerli appena si presentano.

Ma quando questo accade è troppo tardi, si sono già manifestate le loro scorrerie nefaste e noi ci troviamo di fronte a delle anomalie nelle piante. E il segno che hanno già attaccato le nostre piante.

Quindi è fondamentale agire d’anticipo e batterli sul loro stesso “terreno”.

Soluzioni fa da te

Per evitare di ricorrere a troppi componenti, si può scegliere un prodotto che si usa spesso in cucina e in grado di risolvere efficacemente più problemi in una volta sola.

Per la protezione delle piante c’è chi si limita ad usare prodotti chimici specifici, altri invece preferiscono rivolgersi a trucchi naturali impiegando alcune piante aromatiche che fungono da agenti repellenti e soluzioni fa da te.

In questo caso parliamo di olio d’oliva, un ingrediente di uso comune presente in casa, che non solo è in grado di nutrire le piante, bensì anche di proteggerle. Per ridare slancio e nutrire le piante, si versa un paio di cucchiaini di olio nelle annaffiature, per rafforzare le radici.

Si tratta di un modo intelligente e funzionale di non sprecare l’olio di oliva anche se è scaduto. Applichiamo poche gocce di olio di oliva con un batuffolo sulle foglie delle nostre piante vicino a porte e finestre.

In questo modo innocuo allontaniamo zanzare e piccole mosche e vivremo in pace all’aria aperta. Possiamo anche preparare un composto fatto di acqua e olio da vaporizzare sulle piante, alla fine avremo realizzato un perfetto repellente naturale.

Se si desidera un effetto di maggiore efficacia, si può aggiungere un po’ di sapone di Marsiglia. Va portata la miscela a sfiorare l’ebollizione e, non appena raffreddata, nebulizzare.