Stefano De Martino, dopo anni il grande passo di nuovo con lei: non aspettavamo altro

Stefano De Martino, finalmente fa il grande passo con lei. I fan non aspettavano altro: dopo anni hanno sorpreso tutti. Ecco i dettagli.

Stefano De Martino è un terremoto: finalmente si decide a compiere il grande passo con lei. E chi l’avrebbe mai detto? I fan sono rimasti a bocca aperta.

Stefano De Martino sorprende tutti

Sono ormai mesi che si parla di Stefano De Martino e del suo ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. L’ex ballerino di Amici oggi ha cambiato strada ed è diventato uno showman e conduttore affermato, tra i più apprezzati dal pubblico italiano.

Lui che ha talento da vendere, si sta mostrando un ottimo e apprezzabile animale da palcoscenico. I fan lo adorano e lo seguono con grande entusiasmo. Balzato agli onori della cronaca rosa non solo per la sua vita professionale ma soprattutto per quella privata, ancora oggi continua ad essere lui il protagonista di gossip e pettegolezzi.

Avete visto che cosa ha combinato? Con grande sorpresa di tutti ha fatto il grande passo con lei: finalmente si è deciso. I fan sono al settimo cielo. E chi se lo sarebbe mai immaginato da loro?

Il conduttore si decide a fare il grande passo

Dopo anni l’amatissimo ex ballerino di Amici e conduttore partenopeo, Stefano De Martino, si decide a fare il grande passo di nuovo con lei. La donna in questione non è Belen Rodriguez ma Andrea Delogu.

Il napoletano e Andrea Delogu sono i nuovi conduttori di Tim Summer Hits, un evento musicale che è iniziato il 30 giugno e che ha riscosso nella sua prima puntata un successo straordinario.

Sulla rete del Biscione, tra pochissimi giorni, andrà invece in onda Battiti Live condotto per un’altra edizione da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri ma il confronto è già iniziato. Stefano e Andrea che anche in passato hanno collaborato insieme ad alcuni importanti progetti lavorativi, sono amici da tanti anni e da tempo speravano in un’opportunità professionale del genere, da vivere insieme.

Complici e affiatati, solo l’estate scorsa si era mormorato che i due avessero addirittura una relazione, smentita poi pubblicamente dai diretti interessati. Fatto sta che il conduttore partenopeo e la bella Andrea si vogliono davvero bene e questa collaborazione professionale ha entusiasmato non soltanto loro ma anche i fan che li vedono bene insieme.

Andrea e Stefano hanno sorpreso tutti, la loro conduzione è stata impeccabile. Il merito? Sicuramente della spontaneità del conduttore partenopeo e della bravura della Delogu che ha una lunga esperienza alle spalle come conduttrice radiofonica.

Tim Summer Hits è stato uno dei programmi più visti della rete ammiraglia e ha raccolto dati di ascolto altissimi. Quali saranno le armi che Elisabetta Gregoraci e il collega Alan Palmieri si ritroveranno a dover sfoderare per tenere testa a una coppia invincibile? Che abbia inizio la guerra a colpi di hits!