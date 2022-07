Spicchio d’aglio nell’orecchio, quel che accade subito dopo è straordinario

Le molte proprietà dell’aglio, per la nostra salute sono note da tempo, in cucina poi poche ricette non prevedono l’impiego dell’aglio.

Oltre all’uso prettamente culinario, l’aglio viene usato per altri insoliti scopi. Vediamo di cosa si tratta.

Aglio come medicina naturale

Nonostante sia quasi indispensabile come condimento e aromatizzante in molti piatti della nostra cucina mediterranea, l’aglio non è caratterizzato da un grande valore nutritivo.

Inoltre, se teniamo conto che viene utilizzato in piccole quantità, è logico presumere che il suo apporto nutritivo non sia troppo significativo. Tuttavia, ciò non toglie di un briciolo alla sua importanza come ingrediente base nella nostra cucina.

Tuttavia fa parte della medicina naturale in diverse culture, si parte dagli antichi greci, che lo assumevano ad esempio in occasione dei giochi olimpici, convinti assertori che ne migliorasse le capacità fisiche.

Inoltre l’aglio gode di una nota reputazione come alimento salutare, essendo un’ottima alternativa naturale all’uso di farmaci grazie alla presenza di componenti antiossidanti ricchi di zolfo, come l’alliina.

Questa sostanza, che in realtà non ha odore, a contatto con l’ossigeno nell’aria, si trasforma in allicina, responsabile del suo odore caratteristico e penetrante. A sua volta, l’allicina si trasforma in altri composti solforati con interessanti proprietà terapeutiche.

Sono innumerevoli le proprietà terapeutiche che gli sono state attribuite nel corso dei secoli, per citarne solo alcune:

come antisettico , antibiotico e antimicotico naturale è il migliore che esista. Per questo è un ottimo alleato contro le infezioni.

È un ottimo depurativo , aiuta ad eliminare le tossine dal corpo e contribuisce alla formazione e rigenerazione della flora intestinale.

Migliora la circolazione sanguigna grazie al suo potere anticoagulante.

Abbassa la febbre.

Riduce il livello di grassi nel sangue , abbassa i livelli di colesterolo "cattivo" (colesterolo LDL) e protegge il cuore e le arterie.

, abbassa i livelli di colesterolo “cattivo” (colesterolo LDL) e protegge il cuore e le arterie. Rafforza le difese dell’organismo.

Normalizza alti livelli di pressione sanguigna….

Non solo in cucina

Volendo restare nella sfera medica se si vuole evitare l’odore dell’aglio è quella di utilizzare le capsule o gli estratti in cui è disponibile in commercio.

Un insolito uso dell’aglio lo vede inserito nell’orecchio, azione a dir poco strana ma che ha una sua ragione di essere per gli amanti della medicina naturale.

Come già anticipato nell’aglio troviamo l’allicina, il cui principio attivo ha proprietà antimicrobiche. Messe a contatto con la pelle, questa sostanza viene assorbita rapidamente e quindi anche dal timpano dell’orecchio.

Il che ne fa un ottimo rimedio in caso di infezioni auricolari, in quanto è in grado di ridurre il gonfiore e il dolore derivanti dall’infiammazione.

Dunque per ottenere questo rimedio naturale occorre mettere quattro spicchi di aglio in un fazzoletto di stoffa schiacciali. Quindi, senza spingere troppo in fondo nell’orecchio, si pone nel padiglione auricolare.

Il rimedio dovrà restare circa 30 minuti prima di essere rimosso, in breve si dovrebbe sentire il dolore e il gonfiore diminuire fino a sparire del tutto.

Per quanto possa sembrare una soluzione strana non dobbiamo dimenticare che che l’aglio aiuta a prevenire gli effetti debilitanti dell’invecchiamento, nonché le malattie cardiache e altri disturbi associati alla vecchiaia.

Un aglio al giorno aumenta la vita: mangiare uno spicchio d’aglio crudo al giorno aumenta la longevità. Inoltre grazie al suo potere virucida, è un efficace anti-verruca.