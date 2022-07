Romina Power distrutta, quel terribile lutto in famiglia: era l’altra metà del suo cuore

Attimi terribili ed estremamente drammatici per la famosa Romina Power, perde l’esatta metà del suo cuore. Il terribile lutto in famiglia non verrà mai dimenticato.

La celebre cantante ed attrice che negli anni sessanta ha spopolato sulla televisione italiana con diversi film romantici girati con il famoso cantante di Cellino San Marco, Albano Carrisi, compagno artistico ed anche compagno sentimentale. Stiamo parlando proprio di lei, dell’affascinante figlia di Tyrone Power e Linda Christian, famosissima coppia di attori statunitensi che nel 1949 convolarono a nozze in Italia, nella Basilica di Santa Francesca Romana.

Dalla quale da essa papà Tyrone scelse il nome della loro primogenita, ovvero Romina proprio come Roma e Francesca: Romina Francesca Tyrone. Nel 1958 dopo la morte del papà, purtroppo stroncato da un infarto, la cantante insieme alla sorella minore si traferirono da Los Angeles in Messico, ovvero nella casa materna. Vennero accudite in un primo momento dalla loro nonna.

In seguito con mamma Linda, la sorella ed il loro patrigno si trasferirono per un periodo a Roma, proprio nel 1969 partecipa come coprotagonista nel film musicale Nel Sole, al fianco ad Albano Carrisi. Insieme a quest’ultimo successivamente convola a nozze, condividendo quasi interamente la sua carriera artistica. Sodalizio che ha reso famosi entrambi in tutto il mondo. Nella sua vita però iniziano a verificarsi dei periodi particolarmente difficili, i quali la spingono ad affrontare una realtà inaspettata.

Romina Power, la grande perdita in famiglia segna ancora la sua quotidianità: i dettagli

Dalla loro favola romantica, la quale ha fatto sognare e continua a far invidia a molti nonostante il divorzio avvenuto dopo 29 anni di matrimonio. Sono ormai anni che la famosa cantante si è ritirata dal palcoscenico con il solo intento di dedicarsi interamente alla pittura. La quale le ha concesso di riflettere incredibilmente sul suo passato, così facendo però sono riaffiorati dei ricordi strazianti che le hanno nuovamente scombussolato la sua quotidianità.

Nel giugno del 2020 la cantante si ritrova nuovamente ad affrontare un nuovo lutto in famiglia. La sorella minore tanto amata viene a mancare dopo un anno che l’ha visa combattere tenacemente contro una gravissima malattia, la leucemia. Proprio Romina, attraverso i social media, rende partecipi tutti i fan all’ennesimo dolore che l’ha vista protagonista. Taryn, la sorella più piccola, con al quale ha condiviso per tutta la vita gioie e dolore e con la quale era molto legata, dopo una brutta malattia lascia tutta la famiglia nel grande dolore della sua perdita a soli 67 anni.

A ricordarla nelle scorse ore è stata proprio la cantante, la quale ha deciso di omaggiarla proprio attraverso il suo profilo social così da raggiungere più persone possibili. Ha infatti deciso di rendere pubblici alcuni scatti che la ritraggono insieme a lei, commovendo il pubblico non solo con le immagini ma perfino con una semplice descrizione che dice: