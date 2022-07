Frappè alla fragola, un piacere per il palato: 3 ingredienti per una freschezza unica

In voi si è risvegliata la voglia di qualcosa di buono? Cosa c’è di più invitante e accattivante di un buon frappè alla fragola fatto in casa! Provate semplicemente sublime.

Questo frappè alla fragola fatto in casa piacerà molto, e non solo ai bambini, ma anche a voi, ve lo consigliamo…

Frappè alla fragola

Le fragole, come tutti sapete, sono degli antiossidanti naturali, ricchi di fibre. In una tazza di fragole abbiamo appena 43 calorie! Sono ricche di vitamina B, niacina, riboflavina, acido folico e hanno una notevole quantità di vitamina C. Le fragole inoltre sono ricche inoltre di manganese, potassio e vitamina K che aiutano il nostro sistema osseo. Mangiare fragole aiuta a perdere l’appetito, favorisce la circolazione sanguigna ed è un antinfiammatorio naturale. Dunque sono tutti benefici molto salutari per il nostro organismo. I frullati e i frappè di frutta sono un modo ottimo, sano e semplice per far mangiare la frutta ai bambini. In questo frappè, le fragole forniscono la vitamina C e il latte fornisce calcio, necessario per la corretta crescita dei bambini. Per evitare l’acidità delle fragole, si aggiunge lo zucchero, motivo per cui è necessario, in caso di diabete infantile, sostituirlo con un altro tipo di dolcificante. E per rendere il nostro frullato alla fragola ancora più divertente, potete accompagnarlo con un ciuffo di panna montata o con degli spiedini di fragole e cioccolato che faranno sicuramente la gioia di grandi e piccini! Vediamo dunque cosa occorre per preparare il nostro frappè alla fragola e come procedere per la sua realizzazione.

Ingredienti per il frappè alla fragola

400 grammi di fragole

60 grammi di zucchero semolato

200 grammi di latte

Preparazione

Lavare accuratamente le fragole, ed eliminare il picciolo quindi congelarle tagliate a pezzi o intere a piacere. Mettete alcune fragole da parte per l’eventuale decorazione.

Ora se avete in casa un robot da cucina come ad esempio il Bimby non dovrete far altro che versare lo zucchero nel boccale e fare andare la macchina per 10 secondi a velocità 10.

Passato il tempo necessario si apre il mixer e si raccoglie tutto lo zucchero sul fondo, quindi si uniscono le fragole congelate e il latte e si aziona la macchina mettendola a velocità 8 per un solo minuto.

Una volta passato il minuto il frappè è pronto per essere servito decorato con una fragola e una fogliolina di menta.

La preparazione del frappè alla fragola è possibile anche utilizzando un semplice frullatore. In questo caso per raggiungere la dolcezza desiderata in una ciotola metteremo le fragole tagliate a pezzi della stessa dimensione e le lasceremo macerare con un po’ di zucchero per un’ora in modo che le fragole assorbano lo zucchero e creino un succo molto ricco.

Ora possiamo aggiungere il tutto nel frullatore insieme al ghiaccio per frullare tutto insieme. Il frappè alla fragola va servito ben freddo!