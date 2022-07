Carta igienica in frigorifero, il trucchetto che potrebbe salvarti la vita | Fenomenale

Oggi vi sveliamo perché dovreste mettere un rotolo di carta igienica all’interno del frigorifero. Non lo potete immaginare.

Continuate a leggere per scoprire tutti i motivi per cui dovreste mettere un rotolo di carta igienica nel frigorifero. Il risultato è inaspettato!

Come si produce la carta igienica

Per la fabbricazione della carta igienica viene utilizzata la fibra di origine vegetale, pura o riciclata, che viene miscelata con sostanze chimiche e acqua formando una pasta che viene fatta passare attraverso una pressa per eliminare l’acqua in eccesso, frantumata e modellata di pasta bagnata, che si passa attraverso un grande tubo caldo e attraverso un essiccatore.

Essendo asciutto, subisce un trattamento per migliorarne la qualità. Fatto ciò, la carta viene decorata e arrotolata in un grande cilindro. Quindi passa a un dispositivo che lo segna orizzontalmente con piccoli tagli ogni 10 centimetri.

A cosa serve la carta lo sappiamo tutti! Ma perché dovreste metterla all’interno del frigorifero? Continuate a leggere per scoprirlo!

Perché metterla nel frigo ti cambia la vita

Non tutti lo sanno, ma la carta igienica ha un’utilità che non ti aspetteresti mai. Tutte le volte che compri dei rotoli, non limitarti a usarli in bagno. Anche in cucina, infatti, puoi sperimentare una soluzione che sicuramente non conosci.

In particolare, la carta che risulta più utile è quella composta da tre veli.

L’unica cosa che dovresti fare è inserire un rotolo di carta all’interno del frigo, in particolare in uno dei ripiani.

Non tutti lo sanno, ma questa può rivelarsi una soluzione perfetta in caso di presenza di cattivi odori. Questo perché la cellulosa della carta ha un grande potere assorbente in grado di eliminare gli odori emanati dai cibi, che non fanno altro che mescolarsi tra loco.

La carta in questione, inoltre, è in grado di assorbire l’umidità: nel caso in cui sia troppa, riesce a catturare le particelle di acqua riportandola a un livello regolare. Tutto questo grazie alle veline e alla loro particolare consistenza porosa.

Dovete sapere che potete utilizzare questo stratagemma non soltanto con il frigo, ma anche con il freezer: in questo caso è utile per eliminare la brina.

Se non volete utilizzare la carta in questione, ma per esempio avete la casa invasa da giornali e riviste, vi consigliamo di provare innanzitutto con queste. Il risultato sarà garantito e userete sempre questo metodo!