“Stiamo insieme”, Ida Platano conferma: si è buttata di nuovo tra le sue braccia

Ida Platano sorprende tutti. La dama più chiacchierata del trono over di Uomini e Donne lo conferma pubblicamente: “Stiamo insieme”. Si è ributtata di nuovo tra le sue braccia, i fan sono al settimo cielo.

Ida Platano torna a sorridere, arriva la conferma social che non lascia più dubbi: è ritornata di nuovo tra le sue braccia. Ecco con chi si è fatta beccare la dama più famosa del dating show di Canale 5.

Ida Platano protagonista dei social

L’edizione 2022 di Uomini e Donne che si è conclusa da pochissimo ha visto un’unica grande protagonista: Ida Platano. La parrucchiera bresciana è stata star indiscussa della trasmissione condotta da oltre 25 anni da Maria De Filippi.

Proprio lei ha messo in ombra tutte le altre dame del parterre femminile diventando la donna più chiacchierata del salotto dell’amore di Canale 5. Presente nella trasmissione mariana da ormai diversi anni, non è riuscita ancora a trovare l’uomo della sua vita.

Dopo una relazione turbolenta con il tarantino Riccardo Guarnieri, sembrava finalmente pronta a voltare pagina ma ecco che arriva un colpo di scena senza precedenti. Uomini e Donne è in pausa per l’estate ma i protagonisti del salotto mariano continuano a riservare sorprese davvero inaspettate. Sapete con chi è stata beccata la parrucchiera bresciana? Finalmente si mostrano sui social e non si nascondono più.

Ecco con chi è stata beccata la dama di Uomini e Donne

Ida Platano non si nasconde più e mostra sui social tutta la sua felicità. Sapete con chi è stata beccata? Ritorna finalmente tra le sue braccia. Non stiamo parlando di Riccardo Guarnieri ma di Gemma Galgani.

Ida e Gemma sono amiche da tanti anni, anzi, migliori amiche e anche fuori dagli studi televisivi si frequentano e trascorrono del tempo insieme. Nelle scorse ore, attraverso il suo profilo Instagram, la dama bresciana ha voluto informare i suoi seguitori di una lieta notizia: finalmente Gemma l’ha raggiunta e insieme trascorreranno qualche giorno di relax.

I fan sono al settimo cielo. Il pubblico ha sempre appoggiato la meravigliosa amicizia nata tra le due dame che sono accomunate da un elemento: la difficoltà a trovare un uomo che le tratti come delle principesse.

Gemma nel filmato che ha fatto il giro del web, è apparsa emozionata e super felice, gioiosissima di trascorrere del tempo con la sua cara amica. La loro rèunion non è passata inosservata agli occhi dei fan ma anche di un’altra protagonista del dating show di Canale 5, Tina Cipollari, che ha voluto dire la sua su questo incontro.

Il suo commento ha spiazzato tutti: “Fate bene a farvi compagnia a vicenda visti i risultati”. Non manca dunque l’ironia della ex moglie di Nalli che non ha mai particolarmente tollerato la dama bresciana e quella torinese, più volte attaccate dalla ricciolona che non approva il loro modo di comportarsi.

A prescindere da chiacchiere e commenti, Ida e Gemma sono pronte a iniziare la loro estate. Questo sarà solo uno dei primi incontri tra le due che si sono già promesse altri appuntamenti insieme.