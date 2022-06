Fagiolini, li hai sempre tagliati in maniera errata: come farlo nel modo giusto | 0 sprechi

By

I fagiolini sono un meraviglioso cocktail di nutrienti, vitamine e minerali di grande valore medicinale per il nostro organismo.

I fagiolini botanicamente parlando sono dei legumi e sono giunti in Europa dal continente americano. Da allora sono un alimento molto apprezzato, sia fresco che surgelato.

Fagiolini, un legume che sembra un ortaggio

Per quanto sembrino appartenere alla categoria degli ortaggi, i fagiolini sono a tutti gli effetti dei legumi, tuttavia presentano delle differenze sostanziali.

Una differenza evidente tra legumi classici e i fagiolini è quella che riguarda le calorie: i fagiolini presentano un contenuto di proteine, grassi e carboidrati sostanzialmente modesto, il che spiega il limitato contributo calorico.

Nei nostri mercati e supermercati si troviamo principalmente le due varietà: quelle piatte, dal sapore più intenso, e quelle sottili e tonde, dal sapore più delicato. Includerli nei nostri menu ci porterà molteplici benefici per il nostro organismo, poiché sono un alimento nutriente, ricco di acqua e povero di calorie, che ci aiuta ad eliminare i liquidi e le tossine che il nostro organismo accumula. Per tutte le sue proprietà, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ne consiglia il consumo. I fagiolini sono solitamente cotti al vapore, bolliti con patate, saltati con cipolla e prosciutto o al forno, ma consentono anche ricette fredde come in insalata, e sono perfetti da abbinare ad acciughe, formaggio, noci e infiniti altri ingredienti.

Proprietà e vantaggi Il loro alto contenuto di vitamina C, il 20% delle quantità consigliate, li rendono un potente antiossidante. I fagiolini hanno la capacità di contrastare gli effetti negativi dei radicali liberi e di rallentare l’invecchiamento cellulare. Buoni per il sistema immunitario – Sono ricchi di vitamine A e C che, insieme allo zinco, sono responsabili del mantenimento del nostro sistema immunitario a un livello ottimale. Inoltre, il beta-carotene nei fagiolini è responsabile della cura dei nostri occhi e della nostra pelle. Regolatori del transito intestinale – Il suo alto contenuto di fibre regolarizza il nostro transito intestinale, combatte la stitichezza e ci aiuta a rimanere sazi. Ossa forti – La sua alta concentrazione di vitamina K mantiene le ossa del corpo forti e sane. Arterie sane – Grazie all’alta concentrazione di potassio e magnesio aiutano a ridurre l’ipertensione, diventando così alleati delle nostre arterie.

Come pulire i fagiolini

Molti di noi per pulire i fagiolini li tagliano da entrambi i lati, tuttavia questo è un modo scorretto di pulirli. Infatti la punta è edibile e tenera, eliminarla è sbagliato, in realtà non andrebbe tolta.

L’unica parte da eliminare è quella dove il fagiolino era attaccato alla pianta. In questo modo evitiamo di fare sprechi inutili.

Dunque non resta ch approfittare della loro stagione, che va da maggio e si protrae per tutta l’estate per fare incetta di questo “legume” che può prepararsi con infinite ricette, tutte buonissime e da gustare!