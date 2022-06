Dramma in famiglia reale inglese, gli ha strappato via i bambini: è finita per sempre

Nuovo dramma nella casa reale inglese. Arriva una rivelazione che lascia senza parole: gli ha portato via i bambini, questa volta è finita per sempre. Ecco che cosa sta succedendo in una delle famiglie più chiacchierate della monarchia inglese.

Nuovi scandali e gossip travolgono i membri della Royal Family inglese. Il clan della Regina Elisabetta è sempre protagonista, sulle prime pagine, di riviste non soltanto nazionali ma anche internazionali.

Il mondo parla tutti i giorni dei componenti di una delle dinastie e monarchie più antiche del mondo che sono sempre al centro dell’attenzione per polemiche e chiacchiericci che li coinvolgono direttamente o indirettamente.

A questo proposito, sapete che cosa è successo? Arriva un’indiscrezione proprio da fonti vicine alla casa reale, che lascia i sudditi interdetti: lei gli ha strappato via i bambini. Questa volta è finita per sempre. Ecco che cosa sta succedendo tra due dei protagonisti più chiacchierati e discussi della casa reale inglese. E chi se lo sarebbe mai aspettato?

Non arrivano buone notizie per una delle coppie più chiacchierate, discusse ma anche amate della casa reale inglese: stiamo parlando di Harry e Meghan. Fonti vicine alla famiglia reale fanno sapere che la duchessa del Sussex ha intenzione di portare via i bimbi a Harry.

Come si è arrivati a questo dramma? Il loro matrimonio è in crisi? Procediamo con ordine. Harry e Meghan sono sposati da diversi anni e da quando l’ex attrice americana è diventata parte della famiglia reale inglese, sono iniziati i problemi.

Marito e moglie hanno deciso di lasciare l’Inghilterra per vivere in America dove hanno costruito la loro famiglia, composta dai figli Archie e Lilibet che ha appena compiuto un anno.

Il principe Harry, nonostante sia felice con consorte e figli oltreoceano, sente però la mancanza di casa e anche se ha deciso di diventare indipendente economicamente e non solo, dalla Corona britannica, pare che in un futuro non troppo lontano abbia intenzione di ritornare nella sua nazione.

Fa sapere però il settimanale tedesco Das Golden Blatt che Meghan, potrebbe, in caso il rampollo inglese decidesse di ritornare a far parte come membro ufficiale della Royal Family, togliergli i bambini.

L’attuale duchessa del Sussex non avrebbe infatti intenzione di lasciare la sua America e la sua casa per trasferirsi in Inghilterra. Da quando ha sposato Harry, Meghan ha sempre avuto problemi con gli altri membri della Royal Family, non è mai andata d’accordo con nessuno, nemmeno con Kate che a quanto pare è la sua nemica principale.

Fonti vicini alla famiglia dei Sussex, fanno sapere che Harry avrebbe intenzione di riacquistare un ruolo di potere nella Royal Family inglese, ragion per cui si ritroverebbe spesso a dover viaggiare dall’America verso il Regno Unito ma senza la sua Meghan.

Lei non gli consentirà di portarsi i bimbi in Inghilterra. Matrimonio al capolinea? Questa situazione non è sicuramente piacevole per i due coniugi.