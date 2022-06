Bottiglia d’acqua nel WC, l’incredibile motivo per cui chi lo fa risparmia tantissimo

Non di rado, il nostro WC tende ad otturarsi per diversi motivi. Ce ne accorgiamo perché l’acqua dello scarico torna su e non consente al gabinetto di funzionare a dovere.

Per risolvere il problema senza attendere l’idraulico, si mettono in atto diverse strategie. Fra tanti trucchi più o meno efficaci, ti sveliamo uno dei migliori metodi per rimettere in funzione il WC.

Perché tutti stanno mettendo una bottiglia d’acqua nel WC?

Bottiglia d’acqua nel WC: a cosa serve questo trucco geniale?

Il trucco che ti presentiamo può tornarti davvero utile quando il WC si ottura. Il motivo per cui molti di noi usano una bottiglia d’acqua nel WC è davvero geniale.

Come funziona questo metodo?

Innanzitutto, la prima cosa da fare è provare a sturare il WC cercando di eliminare il più possibile l’acqua che riempie la tazza del gabinetto. Basta travasarla usando un contenitore e versarla in una ciotola o in un secchio.

Una volta che avrai liberato il WC dall’acqua in eccesso, potrai iniziare a sturarlo con più facilità per eliminare il problema.

Ora, prendi una bottiglia d’acqua di plastica e riempila con acqua calda fino al collo.

Ecco cosa dovrai fare nel secondo passaggio.

Sturare il WC con la bottiglia d’acqua: secondo step

Per sturare definitivamente il WC, serve il secondo passaggio che andiamo a descrivere.

Procurati un paio di guanti di gomma e indossali. Dopo averli indossati, posiziona il pollice sulla parte superiore della bottiglia. A questo punto, inserisci il collo della bottiglia sul fondo del water, poi rimuovi il dito dalla parte superiore della bottiglia stessa.

Strizza in modo energico la bottiglia: in questo modo, l’acqua contenuta nel water sparerà tutto attraverso il collo in plastica. Questa azione crea la pressione necessaria per smuovere la causa dell’otturazione del water.

E’ questo il motivo geniale per cui tutti stanno usando la bottiglia d’acqua nel WC per risolvere il problema che affligge le nostre case.

Metti in conto questo rischio

Il metodo della bottiglia d’acqua nel WC, in genere, funziona benissimo ma c’è un eventuale rischio da mettere in conto, una possibile conseguenza dell’azione della bottiglia.

Se la bottiglia non riuscisse a trovare la causa dell’otturazione, l’acqua del water potrebbe tornare indietro e finirti addosso. Perciò, ti conviene indossare vestiti vecchi e rovinati ed occhiali per proteggere gli occhi da eventuali schizzi.

Il trucco della bottiglia per risparmiare acqua

Inserire nel cassone del WC una bottiglia di plastica può ridurre il consumo di acqua facendoti risparmiare fino a 1 litro di acqua ad ogni scarico.

Tutto quello che devi fare è inserire nella vaschetta una bottiglia di plastica da un litro dopo averla riempita di acqua aggiungendo qualche pietruzza per fare peso. Assicurati che la bottiglia non intralci il meccanismo di risciacquo nel serbatoio. Funziona.