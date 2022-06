Spegni il condizionatore, il trucchetto per raffreddare casa senza spendere 1 euro

Ecco che oggi vi riveliamo il segreto inaspettato che vi aiuterà a mantenere la vostra casa fresca e vivibile senza il condizionatore.

Condizionatore, perché dovresti ridurne l’uso

Non tutti lo sanno, ma l’uso del condizionatore comporta tutta una serie di svantaggi per la salute, soprattutto se acceso durante la notte.

La più comune delle conseguenze negative causate dal dormire con l’aria condizionata accesa è l’irritazione e l’infiammazione della gola e delle vie respiratorie, causate dalle basse temperature e dall’aria secca. Quest’ultimo può anche causare irritazione agli occhi, con conseguente prurito e anche possibile congiuntivite.

Inoltre, l’aria fredda di questi dispositivi è responsabile di una serie di alterazioni nei sistemi di difesa naturali del naso e della gola, secondo il SEORL.

Uno degli effetti più importanti è che le ciglia, i piccoli peli che abbiamo nel sistema respiratorio, perdono mobilità. Di conseguenza, la normale circolazione della mucosa diventa più lenta o addirittura cessa, il che può portare anche alla comparsa di sinusiti e otiti.

Uno studio del 2015 condotto da scienziati dell’Università di Yale ha mostrato che il virus del raffreddore comune si diffonde più facilmente quando la temperatura della cavità nasale è inferiore a quella dei polmoni (cioè la normale temperatura corporea) di circa 36,5°C). Altre ricerche dello stesso team hanno scoperto che la temperatura corporea gioca un ruolo chiave nella difesa contro i virus.

Anche per questo motivo oggi vi proponiamo un’alternativa all’uso del condizionatore. Continuate a leggere per scoprirla!

Il segreto definitivo per rendere la tua casa fresca

Una delle cose che ti consigliamo di fare per mantenere la tua casa sempre fresca è quella di montare delle tende da sole sui tuoi balconi o finestre.

In questo modo, soprattutto in estate e in primavera, la luce del sole non arriverà mai direttamente dentro la tua casa, ma solo di riflesso. Così il calore del sole risulterà mitigato.

Un altro rimedio che puoi escogitare è quello di aprire le finestre opposte della casa, ad esempio quelle direzionate a nord e a sud. In questo modo lascerai che che la corrente attraversi le abitazioni e il corridoio amplificando l’effetto della ventilazione.

Un segreto incredibile che nessuno conosceva è quello di aprire le finestre in momenti diversi del giorno. In particolare, le finestre a est andrebbero aperte al pomeriggio, invece quelle a ovest la mattina.

E voi utilizzavate già queste soluzioni? Funzionano per mantenere la casa fresca senza l’uso del condizionatore? Fatecelo sapere!