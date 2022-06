Scorze di limone, il sorprendente motivo per cui dovresti metterle fuori la porta di casa tua

Il limone, dal profumo e dal sapore eccezionali, è un condimento perfetto per insalate, pesce ed altri cibi e per le bevande. Oltre ad essere dissetante, si può impiegare in mille modi per le pulizie in casa.

E’ un alleato per eliminare lo sporco ostinato: sgrassa, disincrosta, rende più lucide superfici come quelle in acciaio.

Vogliamo svelarti un segreto sulle scorze di limone. Oltre alla lotta contro il calcare, al loro utilizzo come detergente naturale e per profumare gli armadi, le scorze di limone allontanano un certo tipo di insetti. La strategia funziona, dovresti provarla anche tu.

Scorze di limone fuori dalla porta di casa: perché?

L’ultima cosa che vorresti in casa sono gli insetti, specialmente in cucina e in bagno. Per tenerli alla larga, il più delle volte, si usano prodotti chimici dannosi per la salute e per l’ambiente senza pensare che alcuni rimedi naturali sono efficaci e rapidi.

Tra i vari rimedi, prevale il trucco delle scorze di limone da mettere fuori dalla porta di casa. Formiche ed altri insetti striscianti detestano il profumo emanato dai limoni e dagli agrumi in genere, li evitano e se ne allontanano subito.

Ti basterà, quindi, tagliare le bucce di limone, metterle in un sacchetto ed appenderlo dietro la porta d’ingresso della tua casa, sul davanzale della finestra, aperture o in altre zone critiche da cui possono entrare gli insetti. Come sacchetto puoi usare un pezzo di rotolo domestico: lo torci e lo leghi stringendo un elastico intorno in modo tale che non si stacchi.

Una dritta: accertati sempre che le bucce siano ben asciutte.

In questo modo potrai combattere le formiche prima che entrino in casa. Con questo sistema, è sicuro che formiche ed insetti staranno alla larga.

In alternativa

Potrebbe non piacerti l’idea di appendere un sacchetto con all’interno scorze di limone fuori dalla porta. In alternativa, puoi utilizzare qualche goccia di olio essenziale di limone e di arancio (estratti per premitura a freddo). Sono molto indicati per allontanare formiche ed altri insetti perché sono, a tutti gli effetti, repellenti naturali. Sono super efficaci, naturali, non nocivi per la salute e rispettano l’ambiente.

Anche l’olio essenziale di chiodi di garofano funziona: si può usare sia fuori dalla porta sia nelle zone di accesso e quelle più colpite dalle formiche. E’ un rimedio utilissimo in caso di presenza di formiche in cucina.