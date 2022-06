Amici, proprio loro si separano: molla tutto per un’altra | Erano così belli insieme

Amici di Maria De Filippi, amatissima coppia nata nel famoso talent di Canale 5 si separa. I fan sono tristissimi. Tutti speravano per loro un finale diverso. Che peccato, erano davvero belli insieme!

Che sorpresa per i fan di Amici di Maria De Filippi! Proprio loro, una coppia tra le più amate del talent, si separa. Nessuno l’avrebbe mai immaginato: lui molla lei per l’altra. I fan hanno il cuore spezzato.

Amici, batosta senza precedenti per i fan della trasmissione

Si è conclusa da poco l’edizione 2022 del talent Amici di Maria De Filippi. Anche quest’anno la moglie di Maurizio Costanzo ha sfornato talenti. I giovani che hanno tenuto compagnia agli italiani per oltre 6 mesi sono entrati nel cuore di tutti e oggi ciascuno di loro sta vivendo le proprie meritate soddisfazioni personali.

L’accademia di Queen Mary non è soltanto una scuola in cui imparare a diventare degli artisti ma spesso, oltre al talento, nella famosa classe viene coltivato anche l’amore. A proposito di sentimenti, una coppia che si è formata proprio nel programma mariano si separa.

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, proprio loro, amatissimi dai telespettatori, costretti a mettere un punto alla loro relazione. I fan sono tristissimi, tutti speravano per loro un lieto fine diverso. Ecco chi sono i protagonisti di questa notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta: lui si separa da lei per andare con l’altra.

Chi è amatissima coppia costretta a separarsi

I fan di Amici di Maria De Filippi sono rimasti senza parole: proprio loro, una delle coppie più amate, nate nella scuola più famosa di Canale 5, costretti a separarsi: stiamo parlando di Albe e Serena: lui molla tutto per un’altra donna.

Che cosa sta succedendo tra il cantante e la ballerina? Albe e Serena si sono conosciuti nell’accademia più famosa di Mediaset e proprio tra i banchi che li hanno ospitati per oltre sei mesi, è scoppiato l’amore. Eppure ora lui prende una drastica decisione: molla Serena per un’altra.

La lei in questione è niente di meno che Maria De Filippi. Ebbene sì, i fan di Albe e Serena possono stare tranquilli, i due continuano a stare insieme e ad amarsi ma, come sapranno i ben informati, tra pochissimo la ballerina, personaggio rivelazione dell’ultima edizione di Amici, lascerà l’Italia per vivere un anno a New York, la città nella quale studierà in una famosa accademia di danza.

Albe rimarrà dunque in Italia ma non starà con le mani in mano. Come fa sapere il gossipparo Amedeo Venza attraverso il suo profilo Instagram, potrebbero esserci delle novità succulenti in arrivo anche per la giovane popstar.

Sembra infatti che Maria De Filippi lo vorrebbe nella sua trasmissione Tù sì que vales. Questo è quanto afferma Venza:

“Il ragazzo, da quanto si apprende, non avrebbe ricevuto nessuna proposta importante nel campo musicale così si è pensato ad un ruolo per lui all’interno del programma di talenti vari”.

Secondo quanto fa sapere Amedeo Venza, dunque Martin, Alessio, Teo e Belen potrebbero non essere riconfermati nella nuova edizione del programma tra i più seguiti di Canale 5, mentre Albe potrebbe essere una new entry, colui che prenderà il posto probabilmente di Giulia Stabile. Si tratta chiaramente, per il momento, soltanto di indiscrezioni ma se così dovesse essere, i fan sarebbero felicissimi per lui.