2 euro, questa diffusissima moneta ne vale 15000: se la trovi puoi dire addio al lavoro

Esistono delle monete da 2 euro, di valore superiore a quanto si potrebbe credere, in particolare per la loro eccezionale rarità.

Un classico esempio lo sono alcune monete da 2 euro, a cui invece dobbiamo rivolgere una maggiore cura nella loro conservazione.

2 euro, una moneta che ne vale 15000

Se si possiede una di queste rare monete da 2 euro in casa, è come se si disponesse di un autentico tesoretto.

Il collezionismo, in particolare quello di monete, è una realtà con un numero di proseliti che aumenta di anno in anno. In particolare quello delle monete che divengono rare per errori di conio o per la particolarità con cui sono stati pensati e stampati dalla zecca della nazione di appartenenza.

Questo perché il collezionismo non ha confini e va oltre il limite del proprio Paese. Quanti non hanno familiarità con le monete caratterizzate dalla presenza di anomalie di conio sono portati a credere che si tratti di monete falsificate, ma non sanno di cosa si tratta.

La diffusione dell’euro è partita proprio 20 anni fa in Italia e nelle nazioni che hanno scelto di aderire alla moneta unica dell’UE.

Per quanto la transizione dalla lira a all’€uro non sia stata propriamente tranquilla, nelle emissioni della moneta, anche in quelle commemorative, la moneta da 2 euro bimetallica è state accolta in modo propositivo. Al pari delle monete da 500 lire.

In particolare, gli appassionati si sono focalizzati sulla moneta da 2 euro, in parte perché costituisce la moneta in metallo di valore più elevato.

A partire dal 2004, la Banca Centrale Europea in occasione di questa emissione ha ” lanciato” il sistema delle monete celebrative, che ad oggi sono diventate più di 400.

Monete commemorative prestigiose

Si tratterebbe di monete da 2 euro che vengono realizzate in anni specifici per celebrare persone, eventi e ricorrenze di particolare rilevanza storica.

È del 2007 la prima moneta celebrativa realizzata dal Principato di Monaco, la più famosa e ambita in assoluto.

Nella moneta commemorativa da 2 euro si riconosce dal profilo della principessa Grace Kelly, che da attrice andò in sposa al principe Ranieri di Monaco. La principessa Grace morì prematuramente a soli 56 anni nel 1982 in un incidente stradale.

Su di un lato è praticamente come una comune moneta da 2 euro, mentre nell’altra faccia della moneta è chiaramente visibile il volto dell’ex attrice di Hollywood famosa per le sua straordinari interpretazioni affianco ad attori di grosso calibro come Gary Cooper, Frank Sinatra, Clark Gable o Paul Newman. ma l’elenco è lunghissimo.

Subito il valore è stato superiore a 2.500 euro. Eppure, alle aste molte di queste monete hanno raggiunto valori che superano i 12.000 euro, con punte di oltre 15.000 euro!