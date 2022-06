“Gli ha alzato le mani”, fuori tutta la verità: scandalo in casa reale inglese | Poverina

Scandalo nella casa reale inglese, viene fuori dopo anni tutta la verità: “gli ha alzato le mani”. Poverina, i sudditi sono davvero increduli. Ecco che cosa è accaduto nel Regno Unito. E chi lo avrebbe mai pensato?

Viene fuori una sconcertante verità che fa tremare gli equilibri già precari della casa reale inglese: lei vittima di violenze. Ecco chi sono i protagonisti di un episodio che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Dramma nella casa reale inglese

Non si placano polemiche e scandali che travolgono i componenti della casa reale inglese. La Regina Elisabetta con i suoi familiari, è sempre protagonista delle prime pagine delle riviste nazionali e internazionali dedicate ai reali e non.

La monaca più longeva della storia purtroppo ultimamente sta facendo preoccupare i suoi sudditi per alcuni problemi di salute. Non la si vede più in forma come un tempo e soprattutto, quando partecipa agli eventi pubblici, è ormai accompagnata costantemente dal suo bastone che è diventato il suo irrinunciabile compagno di uscite.

A far tremare i sudditi ma anche la Royal Family arriva però uno scoop clamoroso che promette di fare luce su una verità drammatica che spunta fuori solo adesso. A parlarne è il settimanale tedesco Freizeit Monat.

Vittima di violenze domestiche: viene fuori tutta la verità dopo anni

Arrivano verità sconvolgenti dal Regno Unito: proprio lei vittima di violenza domestica. Stiamo parlando della compianta madre di Lady Diana, Frances Shand Kydd. Come afferma il settimanale tedesco Freizeit Monat che spesso si è occupato di storie e scandali reali, la principessa Diana ha vissuto una vita segnata da tragedie e terrore.

Nel 1954, a soli 18 anni di età, Frances sposa John Spencer, conte di Althorp. La coppia ebbe ben 5 eredi e tra questi per l’appunto la iconica Lady Diana. Prima della nascita della futura principessa del Galles, Frances e il marito misero al mondo un figlio, John Spencer che morì però dopo poche ore dalla sua nascita.

Questo fu un evento che scosse per sempre gli equilibri della famiglia Spencer che sperava nell’arrivo di un erede maschio dopo due donne. A seguito della tragica e prematura morte di John, Frances mette al mondo Diana e il conte John Spencer non può che mostrare tutto il suo disappunto per la nascita di un’altra femminuccia.

Diana, in un’intervista rilasciata qualche tempo prima di morire, aveva confessato ai giornalisti di essersi sempre sentita come un peso per la sua famiglia, in particolare per il suo papà dal quale non si è mai sentita veramente voluta bene.

Proprio la principessa del Galles ha raccontato un episodio drammatico che l’ha segnata per sempre: ha assistito in prima persona alle violenze subite da sua madre. Il padre picchiava Frances davanti a lei e ai fratelli.

Finalmente, dopo anni di abusi psicologici e violenze fisiche, Frances decide di divorziare da Spencer ma perde la custodia dei figli continuando a mantenere con loro però un ottimo rapporto.

Dopo la morte di Lady Diana, di lei si sono perse completamente le tracce. Frances si è ritirata a vita privata e non ha voluto avere più contatti con nessuno della casa reale, eccetto i nipoti. La donna è morta il 3 giugno 2004 a causa di un cancro al cervello a soli 68 anni.