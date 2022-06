Ecco che oggi vi sveliamo un rimedio incredibile che siamo sicuri che non conoscete e tutto grazie alla farina, questo fantastico ingrediente.

Farina, un prezioso ingrediente

La farina non è altro che un ingrediente ottenuto dalla macinazione del cereale del grano o di altri elementi come gli pseudocereali, la frutta secca e i legumi. Questo ingrediente viene usato per preparare sia dolci che salati, come la pizza, il pane, le torte, i biscotti, ecc.

In occidente è maggiormente diffusa quella di grano tenero, che contiene anche proteine come il glutine: si tratta di un ingrediente perfetto per la preparazione di pane, di biscotti e di tutte quelle ricette che necessitano elasticità.

E poi ci sono anche farine più deboli di glutine e quelle senza glutine, perfette per impanare e per chi è intollerante a questa proteina. All’interno di ogni tipologia di farina troviamo sia quella integrale che quella raffinata.

I prodotti integrali sono più nutrienti di quelli raffinati, perché si ottengono dal chicco intero e quindi mantengono tutte le loro proprietà nutritive, perché nessuna parte del chicco è stata eliminata.

In generale, il grano fornisce minerali come il magnesio, il ferro, il calcio, il potassio, lo zinco e il selenio; e poi ancora la vitamine A, quelle di gruppo B ed E, le fibre, i carboidrati e le proteine ​​vegetali.

Il contributo di questi macro e micronutrienti è molto più basso nella farina di frumento che è stata raffinata. Il germe di grano sono anche loro note per le loro proprietà nutrizionali e benefiche per la nostra salute.

Come sempre, consigliamo di utilizzare farina biologica e di produzione locale per garantire che sia della massima qualità.

Continuate a leggere per scoprirne un uso alternativo che vi salverà!

Usala e sarai salvo

In quanti combattiamo ogni giorno contro sporcizia e batteri? Da oggi siamo tutti salvi, grazie a questo antico metodo della nonna, ormai dimenticato.

Potete usare la farina di grano, infatti, per eliminare sporco e batteri dal tuo lavabo.

L’unica cosa che devi fare è versare quattro cucchiai di quest’ingrediente su tutta la superficie del tuo lavabo, meno che nello scarico, e lasciare che riposi per qualche minuto.

Quindi, potete rimuoverla con un panno asciutto e godervi il vostro lavabo libero dai batteri!

E voi conoscevate questo rimedio? Fateci sapere se funziona!