Camilla Parker, è finita: obbligata a lasciare palazzo reale | È gravemente malata

Camilla Parker, questa volta è davvero finita. Proprio lei, la moglie del principe Carlo, obbligata a lasciare il palazzo reale: è gravemente malata. La Royal Family teme per la sua salute e per la monarchia.

Non arrivano buone notizie dal Regno Unito. Camilla Parker obbligata a lasciare la Royal Family e a fare le valigie abbandonando il palazzo reale: è ammalata. Ecco che cosa sta succedendo alla duchessa della Cornovaglia, i sudditi sono in ansia per lei.

Camilla Parker preoccupa tutti

Camilla Parker è la moglie del principe Carlo dal 2005. Sebbene siano sposati da quasi un ventennio in realtà si conoscono da tutta una vita. Camilla Shand è stata una delle ragioni, forse la principale, che hanno portato il figlio prediletto della Regina Elisabetta e la compianta Lady Diana, a porre fine ad un matrimonio turbolento e costellato da insidie e tradimenti.

Sicuramente tra i tanti membri della Royal Family, Camilla Parker non si può considerare quella più amata e benvoluta, eppure, proprio lei un giorno diventerà regina della nazione inglese.

Tuttavia da Buckingham Palace arrivano delle notizie preoccupanti sulla salute della duchessa: purtroppo non sta bene ed è stato obbligata a lasciare il palazzo reale. I sudditi, sebbene non abbiano un amore spropositato per lei, sono comunque preoccupati per le sue condizioni di salute. Che cosa sta succedendo alla futura regina d’Inghilterra? Scopriamolo.

La duchessa di Cornovaglia gravemente malata

La duchessa di Cornovaglia, Camilla Parker, moglie del principe Carlo, fa preoccupare tutti: è gravemente malata. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale tedesco Frau Aktuell che parla di un allontanamento, addirittura, della Parker da palazzo reale. Ma di quale malattia soffre Camilla? Si tratta dell’alcolismo.

Purtroppo più volte i mass media nazionali e internazionali hanno posto l’attenzione su questo grave problema che affligge da sempre la duchessa di Cornovaglia. Sfortunatamente Camilla non riesce a darsi una regolata e in più occasioni, anche pubbliche, si è lasciata sopraffare dall’alcool.

Il principe Carlo sarebbe stanco e preoccupato tanto da aver chiesto il suo esilio al castello di Balmoral in Scozia. Un insider vicino alla famiglia reale che vuole rimanere anonimo ha confessato che Camilla soffre di alcolismo fin da giovane e che quando beve diventa odiosa, scagliando la sua ira contro i membri della Royal Family e in particolare il marito, il Principe Carlo che non riesce più a gestire la situazione.

Fonti vicine ai Windsor dicono che Camilla quando alza il gomito perde completamente il controllo e in un’occasione in particolare, si è scagliata anche contro il marito iniziando a colpirlo con oggetti che le capitavano tra le mani a caso.

Questa situazione è diventata insostenibile e tra i corridoi di Buckingham Palace si mormora che il figlio della Regina Elisabetta sia sempre più intenzionato a chiedere il divorzio da Camilla, stanco della moglie che non ha intenzione di cambiare né di volersi fare aiutare da qualcuno a risolvere questo problema che mette in serio pericolo non soltanto il loro matrimonio ma anche la gestione della monarchia: come può una reale dedita a vizi preoccupanti come l’alcool gestire al meglio le redini di un regno?