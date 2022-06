Vittoria di Svezia, clamoroso: la famiglia si allarga ancora | “È rimasta incinta”

Vittoria di Svezia, lieta notizia per la bellissima principessa ereditaria: “è rimasta incinta”. La famiglia si allarga ancora. I sudditi sono al settimo cielo. La nazione è in festa.

Vittoria di Svezia, scoop clamoroso sulla principessa ereditaria

La figlia della Regina Silvia e del Re Carlo Gustavo è ultimamente tra le reali più chiacchierate. Proprio lei sta occupando le prime pagine delle principali riviste internazionali per via della sua vita privata.

Solo qualche giorno fa è apparsa bellissima al Gran galà di Amsterdam indossando un semplice abito color smeraldo di H&M che costa solo 233 euro. A impreziosire però il suo outfit uno storico diadema dalla forma curiosa.

Vittoria di Svezia è considerata dai mass media nazionali e internazionali, come una delle principesse più belle e raffinate d’Europa. Al pari di Letizia di Spagna, anche lei adora gli abiti semplici ed eleganti e non disdegna i marchi low cost.

Proprio uno dei suoi ultimi completi ha messo in evidenza delle forme un po’ più pronunciate. Arriva a questo proposito, un’indiscrezione che fa gioire i sudditi: “è rimasta incinta”.

La Royal Family svedese si allarga

La Royal Family svedese potrebbe presto allargarsi, giunge una notizia che fa gioire i sudditi: Vittoria di Svezia sarebbe in attesa del suo terzo figlio. Secondo quanto riporta il settimanale tedesco Freizeit Woche, la principessa ereditaria sarebbe in dolce attesa.

Lei, che dal 2010 è moglie dell’ex personal trainer Daniel Westling, ha già altri due figli, Estelle nata il 23 febbraio 2012 e Oscar nato il 2 marzo 2016. La principessa ereditaria non ha mai nascosto il suo desiderio di voler allargare la famiglia e sembra che il suo sogno potrebbe presto realizzarsi.

Qualche giorno fa, in occasione della festa nazionale della Svezia, Vittoria ha incantato tutti con un meraviglioso outfit, un vestitino semplice dalle sfumature bluastre che metteva in evidenza un pancino pronunciato.

Ma a far gridare alla gravidanza non è soltanto la rotondità del suo viso e del suo ventre ma anche un altro dettaglio che non è passato inosservato dai paparazzi. La principessa beccata a congiungere le mani e a poggiarle sul suo ventre, proprio come se stesse accarezzando il frutto di un amore che potrebbe presto essere annunciato.

Se così fosse, i sudditi ne sarebbero felici. Presto a Estelle e Oscar potrebbe aggiungersi un terzo principino o una principessa. In barba dunque alle recenti voci di corridoio che vedevano Vittoria di Svezia in crisi con il marito Daniel Westling, la principessa potrebbe presto annunciare di essere nuovamente in attesa.