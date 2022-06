Pressione alta, questi formaggi estivi sono un colpo di grazia: li mangiamo sempre

Ecco che oggi vi mostriamo quali sono i formaggi che causerebbero la pressione alta. Nessuno se lo sarebbe mai potuto aspettare.

Combattere la pressione alta può essere una vera lotta. Continuate a leggere per scoprire quali sono i rimedi naturali per abbassarla e quali sono i due formaggi che la alzerebbero in maniera spropositata.

Rimedi naturali per la pressione alta

Uno dei migliori rimedi per abbassare la pressione alta è quello di seguire una dieta equilibrata e sana che combini tutti i tipi di nutrienti nelle giuste quantità, in modo che il nostro corpo sia il più equilibrato e forte possibile.

Bere tisane per abbassare la pressione alta, ad esempio, è un ottimo stratagemma.

Se anche tu vuoi provare ad assumere qualche rimedio naturale, puoi provare le infusioni per abbassare rapidamente la pressione sanguigna.

Queste possono essere il tè all’equiseto, tè alla valeriana, tè alle foglie di ulivo, tè ai fiori della Giamaica, ecc.

Ricorda che dovresti sempre consultare il tuo medico prima di applicare rimedi casalinghi o rimedi naturali, soprattutto se ne applichi già alcuni o se assumi farmaci.

Inoltre, ti consigliamo di bere abbastanza liquidi, poiché per abbassare rapidamente la pressione sanguigna è necessario aiutare le arterie a dilatarsi e contrarsi bene. Per questo è necessaria una buona idratazione. Le proprietà diuretiche e idratanti dell’acqua e dei succhi saranno utili per regolare la tensione delle arterie.

Tra i succhi, uno altamente consigliato è quello di limone, poiché contiene molto potassio che è benefico per il corretto funzionamento delle arterie. Dei recenti studi hanno dimostrato che alcune pietanze contenute nelle nostre diete andrebbero ridotte se non eliminate.

Continuate a leggere per scoprire, in particolare, quali sono i due formaggi estivi sempre presenti sulle nostre tavole, che alzerebbero la pressione.

Ecco i formaggi che la alzerebbero

Una ricerca del 2014 compiuta dal Centre for Environmental and Preventive Medicine di Londra (che potete leggere qui), ha dimostrato che esistono due formaggi in particolare, reperibili in qualsiasi casa, che alzano la pressione.

Si tratta dell’halloumi e della feta, il primo molto amato dai vegani, mentre il secondo dai vegetariani.

Entrambi questi formaggi sono tipici dell’estate, ed è per questo che ultimamente vengono così tanto acquistati dagli italiani.

Purtroppo, però, entrambi contengono una grande quantità di sale, che causerebbe un aumento della pressione sanguigna.

E voi lo sapevate? Continuerete a consumare, moderatamente, questi due formaggi oppure li eliminerete completamente dal vostro regime alimentare? Fatecelo sapere!