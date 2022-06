Allerta alimentare, ti avvelenano mentre mangi: è un alimento che mangiamo spesso

Nelle ultime ore, il Ministero della Salute ha lanciato un’allerta alimentare. La segnalazione si riferisce alla possibile presenza di tossine in certi lotti di un prodotto molto particolare. I suddetti lotti, attualmente, sono stati tolti dagli scaffali e non sono più in vendita.

Il caso segnalato dal Ministero è potenzialmente pericoloso, quindi fate molta attenzione. L’Ente ha rilasciato un’apposita notifica sul suo sito web istituzionale. Qual è il prodotto soggetto al recente richiamo alimentare?

Allerta alimentare: presenza di tossine, richiamo immediato

Per motivi puramente cautelativi, il Ministero della Salute ha richiamato con effetto immediato 4 lotti di una particolare confezione di tofu a marchio Natur Aktiv. I lotti sono stati tolti subito dalla vendita per sospetta presenza di tossine. Succede sempre in situazioni di presunta minaccia per la salute dei consumatori.

Naturalmente, il Ministero ha diffuso nella sua comunicazione consultabile sul suo sito web tutti i dati utili per identificare i prodotti potenzialmente pericolosi per la salute. Attualmente, sono in corso ulteriori analisi per verificare la presenza o meno delle tossine.

Richiamo alimentare per il tofu di questo marchio

Per riconoscere il prodotto potenzialmente compromesso dalle tossine, il Ministero della Salute ha diffuso informazioni dettagliate.

Il prodotto in questione è il Bio Tofu Medaillons Mit Spina a marchio Natur Aktiv. La ragione sociale dell’OSA con cui viene commercializzato è Biolab s.r.l.: lo stabilimento ha sede a Gorizia, località friulana.

Il Ministero della Salute ha anche specificato il marchio di identificazione dello stabilimento: IT0620210398.

Ecco, di seguito, le informazioni riguardanti i 4 lotti interessati dal richiamo alimentare di cui vengono specificati i numeri e le relative date di scadenza (o termini di conservazione):

Lotto n. 21170 (scadenza 14/01/2023);

Lotto n. 21166 (scadenza 18/01/2023);

Lotto n. 21079 (scadenza 15/04/2023);

Lotto n. 22292 (scadenza 14/09/2023);

Ciascuna unità di prodotto pesa 320 gr.

Le tossine sospette si riferiscono alla presenza del Bacillus cereus. Il Ministero della Salute avvisa tutti i consumatori che abbiano acquistato uno o più pezzi tra i lotti segnalati di non consumare i prodotti.

Piuttosto, si raccomanda di restituirli al negozio di alimentari o supermercato dove sono stati acquistati. La restituzione può avvenire senza obbligo di esibizione dello scontrino relativo all’acquisto originario. Come sempre succede in situazioni di allerta ed emergenza come questa del tofu, lo scontrino non è necessario.