Zanzare, il sapone che le annienta in 1 secondo: finalmente ti lasceranno in pace

Di metodi per tenere alla larga le zanzare nelle serate estive se ne trovano diversi nelle varie guide disponibili online. Ce n’è uno, però, che non tutti conoscono e che presenta diversi vantaggi: è semplice, naturale, economico, un sistema che tutti noi possiamo provare.

L’estate è troppo piacevole per rassegnarsi all’idea che piccoli insetti ronzanti possano rovinarcela. Soprattutto di sera, il momento più piacevole da trascorrere all’aperto con gli amici o anche da soli, nelle ore di frescura dopo il caldo torrido del giorno.

Non importa dove ti trovi (città, mare, montagna): cenare nel giardino di casa nelle serate estive è il momento più godibile. Godibile se ti sbarazzi delle zanzare sempre pronte a torturarti con il ronzio e le punture.

Il sistema che ti consigliamo per tenerle alla larga è una vera chicca.

Zanzare: c’è un trucco casalingo per eliminarle

Per le zanzare in agguato, pronte a rovinarci la stagione estiva con ronzi, fastidio e punture in genere si usano diversi tipi di prodotti chimici sia per tenerle alla larga sia per alleviare pruriti e rossori dopo averci attaccato.

Sempre più persone diffidano dei prodotti chimici, tossici per l’uomo e dannosi per l’ambiente. Ci si orienta progressivamente verso metodi casalinghi, naturali, semplici. L’ultima chicca fai da te arriva dai social network.

In particolare, c’è un video che sta diventando virale su Instagram e raccoglie reazioni di apprezzamento ed entusiasmo nei confronti di chi, dopo aver provato il metodo, fornisce tutte le indicazioni per metterlo in pratica.

Al primo impatto, l’ingrediente base di questo metodo sembra formaggio grattugiato. In realtà, si tratta del sapone comune in grado di creare una barriera protettiva.

L’utente che da anni usa il metodo, spiega come creare questa efficace barriera protettiva che tiene alla larga le zanzare. Ecco come procedere.

Sapone che annienta le zanzare: come procedere

Prendi un po’ di sapone e grattugialo, dopodiché distribuiscilo lungo il perimetro dell’area dove si vuole trascorrere una serata estiva in santa pace. Il sapone sprigiona un profumo gradevole per noi ma molto fastidioso per le zanzare. C’è una fragranza, in particolare, che gli insetti detestano: quella alla menta.

Chi preferisce non cospargere l’intera zona di sapone, può distribuire un po’ di scaglie agli angoli del terrazzo o di una stanza per spingere gli insetti a non avvicinarsi.

Per tutelare al massimo l’ambiente, puoi raccogliere le scaglie di sapone in un piattino o in un sacchettino in rete. Sarà più facile, dopo l’utilizzo, eliminare tutto in modo assolutamente ecologico.