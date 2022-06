Pasta a 99 centesimi, il trucchetto per risparmiare al supermercato | Non farti fregare

Non tutti sanno che si può risparmiare e acquistare pasta di qualità ma nonostante tutto a poco prezzo anche nei supermercati discount!

Un numero sempre maggiore di italiani dichiara di scegliere di fare acquisti nei discount. Sia perché è vantaggioso, sia perché offrono un’ampia gamma di specialità di marca, prodotti caldi, alimenti freschi, alimenti biologici e specialità DOP.

Infine, perché sta diventando sempre più simile a un supermercato.

Risparmiare andando al supermercato discount

Anche se alcuni prodotti di marca non sono molto conosciuti, il termine di scadenza è più ravvicinato, il packaging è meno accattivante e gli scaffali non sono da meno, tuttavia la qualità e il risparmio del prodotto sono comunque assicurati nel supermercato discount.

Quando si entra a fare la spesa in un discount occorre dimenticare le marche cui si è soliti vedere negli altri supermercati. I brand noti qui non sono presenti per cui se i desidera risparmiare occorre affidarsi esclusivamente all’elenco degli ingredienti sull’etichetta.

Si può constatare per esempio come tantissimi prodotti sono italiani e la denominazione degli impianti di produzione corrisponda a quella dei prodotti più noti e che si acquistano abitualmente.

In questo caso il packaging è diverso, al contrario della qualità: numerose aziende alimentari dispongono di linee di lavorazione destinate ai discount, e le relative etichette rappresentano delle “sottomarche” non reclamizzate e di conseguenza hanno costi più contenuti a carico del consumatore.

Gli acquisti più convenienti che si possono fare nei discount comprendono le bevande analcoliche e le birre. In particolare le birre a marchio tedesco godono di un’ottima qualità e di prezzi estremamente contenuti.

La stessa cosa accade con le dozzine di bibite di vario tipo, in grado di assomigliare a quelle di marchi celebri pur non cercando di imitarli.

Il trucchetto della pasta

Per quanto riguarda la selezione dei prodotti, bastano un paio di suggerimenti per lasciare il discount convinti e soddisfatti, portando con sé un carrello ricco di articoli di qualità.

La prima raccomandazione è quella di consultare accuratamente la confezione relativa al prodotto. Spesso le persone preferiscono acquistare in un discount la pasta delle grandi marche. Vi sarete chiesti anche voi, per lo meno una volta, quali siano le aziende che la producono.

Non di rado si verifica che numerosi prodotti vengano fabbricati in Italia e la denominazione dello stabilimento di produzione coincida con quella del più conosciuto articolo di marca. In breve, a cambiare è solo la veste grafica, a non cambiare è la qualità.

Di solito la pasta e il riso in generale è di buona qualità. Non è insolito trovare marchi di prodotti di nicchia dell’Italia del sud, ovvero piccoli pastifici a livello artigianale.