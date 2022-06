Terrore a Monaco, è sparita: non c’è più traccia da nessuna parte | Che catastrofe per Alberto

By

Alberto di Monaco è di nuovo al centro dell’attenzione. Il terrore corre a Monaco: è ‘sparita’, non c’è più traccia da nessuna parte. Vediamo che cosa sta succedendo nella famiglia Grimaldi.

Che catastrofe per il sovrano monegasco! Questa volta è sparita davvero, non c’è più traccia da nessuna parte. La famiglia Grimaldi torna di nuovo nell’occhio del ciclone.

Alberto di Monaco e Charlene, sudditi preoccupati per la coppia reale

I sovrani monegaschi, Alberto di Monaco e Charlene Wittstock sono di nuovo nell’occhio del ciclone, di loro non si smette di discutere mai. Sempre protagonisti di scandali e polemiche, tornano nuovamente a far parlare.

Scoppia il panico a Monaco: è ‘sparita’, non c’è più traccia da nessuna parte. Da mesi si parla di una crisi coniugale che interesserebbe la principessa sudafricana e il reggente di Monaco.

Si mormora di un divorzio stipulato qualche tempo fa ma saltato per via di accordi privati tra la principessa e il consorte. Tuttavia, proprio nelle scorse ore è arrivata un’indiscrezione che ha fatto tremare il Principato. I sudditi sono preoccupati. Fine di un matrimonio tra i più chiacchierati e polemici del Royal world?

“È sparita”: che catastrofe per il sovrano di Monaco

Charlene e Alberto ultimamente stanno facendo parlare per via della loro crisi coniugale. Si parla di un divorzio lampo che dovrebbe separare per sempre una delle coppie più chiacchierate del mondo reale.

Qualche ora fa, i mass media internazionali hanno acceso i riflettori su un episodio in particolare che fa tremare il Principato: è sparita, non c’è più alcuna traccia. Non stiamo parlando di Charlene ma della sua fedina di fidanzamento, un anello costosissimo che le fu regalato dal principe Alberto quando chiese alla bella sudafricana di diventare sua moglie.

La ex nuotatrice è stata ospite della sessantunesima edizione del Festival della televisione di Monte Carlo ed è stato notato dai paparazzi che al dito, al posto dell’anello di fidanzamento, la sovrana aveva un prestigioso gioiello di Cartier Trinity.

I mass media internazionali hanno immediatamente gridato alla crisi coniugale. Charlene ha tolto anche il simbolo dell’amore che fino ad ora la teneva legata ad Alberto? Il gioiello che costa 2300 euro, in realtà sarebbe un regalo che lo stesso sovrano monegasco avrebbe fatto alla Wittstock in occasione del suo compleanno.

Dunque i fan e sostenitori della coppia reale possono stare tranquilli: la principessa che adora i monili, ha semplicemente deciso di indossare un altro dei lussuosissimi gioielli regalatole dal consorte. Crisi passeggera? Riconciliazione ‘truccata’? Pronta separazione? Non è ben chiaro che cosa stiano davvero vivendo Alberto e Charlene. Il mistero continua.