Dramma in casa reale inglese, il divorzio è deciso: scappa via con i milioni

Dramma nella casa reale inglese, il divorzio è ormai alle porte: ‘scappa’ via con milioni di sterline. Ecco che cosa sta accadendo nella Royal Family. Davvero da non crederci.

La Royal Family inglese nuovamente travolta dagli scandali: il divorzio è inevitabile, ‘scappa’ via con i milioni. Nuovo dramma direttamente da Buckingham Palace.

Dramma nella casa reale inglese: il divorzio è inevitabile

La casa reale inglese nuovamente travolta dalle polemiche: questa volta il divorzio è deciso, ‘scappa’ via con i milioni. La Regina Elisabetta si ritrova a dover fronteggiare un’altra emergenza nella Royal Family.

Ormai i sudditi sono abituati. Da anni i componenti principali della dinastia più chiacchierata al mondo, quella di Windsor, sono sempre protagonisti di scandali e polemiche. I reali delle altre nazioni si devono accontentare di occupare piccoli spazi sulle riviste nazionali mentre i componenti della casa reale inglese occupano le prime pagine delle principali riviste nazionali e internazionali.

A proposito di scoop, scandali e pettegolezzi, sapete che cosa è successo proprio nella Royal Family inglese? Un nuovo dramma per la Regina Elisabetta e famiglia: il divorzio è inevitabile: lei ‘scappa’ via con i milioni.

‘Scappa’ via con i milioni: i sudditi a bocca aperta

Non arrivano buone notizie da Buckingham Palace. Si mormora di un divorzio lampo che dovrebbe arrivare a breve. Protagonisti di un episodio increscioso sono Carlo e Camilla. Il futuro erede al trono di Inghilterra e, attualmente, la sua consorte, sono sposati dal 2005 ma si conoscono da sempre.

Camilla Parker Bowles, ex moglie dell’ufficiale Andrew Parker Bowles, è stata per anni l’amante segreta di Carlo prima di diventare ufficialmente la moglie del futuro re d’Inghilterra.

Diciamo pure che Camilla Shand, questo il suo cognome da nubile, non è mai stata particolarmente apprezzata dai sudditi. Considerata la causa del fallimento matrimoniale di Carlo e Diana, ancora tutt’oggi il Regno Unito fa fatica ad accettare la sua presenza e soprattutto il suo ruolo in futuro da regina.

A proposito di questo arriva però una notizia sconvolgente: il divorzio tra Carlo e Camilla potrebbe presto giungere. Fonti vicine alla famiglia reale fanno sapere che è da tempo che se ne parla e tutto sarebbe già pronto, si sta soltanto contrattando.

Sembra infatti che Camilla sia disposta a concedere il divorzio a Carlo in cambio però di una buonuscita che vale milioni di sterline. La duchessa vorrebbe ottenere inoltre anche la tenuta di campagna di proprietà del principe Carlo, la Highgrove House oltre che una cifra piuttosto cospicua di denaro.

Se proprio deve rinunciare al suo posto da regina, tanto vale la pena farlo nel migliore dei modi. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale tedesco Echo Der Frau che parla di una guerra delle rose. Carlo e Camilla sono ai ferri corti e un divorzio miliardario potrebbe presto essere annunciato.

Se la notizia dovesse risultare veritiera, non sarebbe un grande shock per i sudditi che non hanno mai accettato davvero la presenza nella Royal Family di Camilla Parker. Sarebbe però un ulteriore episodio insolito per una casa reale.

Si tratterebbe infatti del secondo divorzio da affrontare per i Windsor. Il principe Carlo, divorziò ufficialmente dalla principessa Diana nel 1996, e la Spencer ottenne una buonuscita di 17 milioni di sterline, ma Camilla pretende una cifra ancora più alta, il doppio di quella ottenuta da Lady D.