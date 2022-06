Addio afidi e cavolaia, la soluzione a costo 0 che trovi nell’orto: antiparassitario potentissimo

Ecco che in quest’articolo ti mostreremo una valida soluzione per eliminare definitivamente sia gli afidi che la cavolaia.

L’afide è uno dei parassiti di cui soffrono le piante ed è un piccolo insetto che si nutre della linfa degli steli e delle foglie.

L’insetto in questione, assieme alla cavolaia, fa ammalare le verdure e può persino ucciderle. Inoltre, ci sono diversi tipi di afidi sulle piante: afidi neri, verdi, gialli, bianchi e rossi.

Scopriamo tutti i rimedi naturali contro questi insetti e soprattutto la soluzione definitiva.

Il rimedio naturale contro afidi e cavolaia

In commercio si trovano prodotti specifici per eliminare gli afidi e la cavolaia. Tuttavia esistono soluzioni naturali che potete provare. Queste ti aiuteranno a sbarazzarti di questo parassita e a riportare le tue piante in salute.

Uno degli ingredienti più usati è l’aglio: è una soluzione naturale per eliminare efficacemente gli afidi neri, verdi e bianchi, perché è uno dei migliori insetticidi naturali, in quanto ha proprietà antibatteriche e antimicotiche. Non solo ti aiuta a combattere i parassiti, ma anche a prevenirli e a combattere infezioni batteriche e funghi.

Per utilizzare questo rimedio naturale, puoi preparare 4 o 5 spicchi d’aglio da tagliare a pezzi e da schiacciare in un litro d’acqua. Quindi aggiungere il tutto in una pentola da coprire con un canovaccio di cotone per farla riposare per 24 ore.

Trascorso questo tempo, bollitela e lasciatela riposare. Togliete la pentola dal fuoco, lasciatela raffreddare e filtrate l’infuso, aggiungendo il liquido in un flacone spray.

Quando fa freddo, puoi spruzzare l’infuso di aglio sulle tue piante per eliminare gli afidi e la cavolaia.

La soluzione definitiva contro questi parassiti

Una delle soluzioni migliori contro questi insetti è il macerato di pomodoro.

Per prepararlo, possiamo usare gli scarti dei pomodori che acquistiamo al mercato o che coltiviamo nel nostro orto. In particolare, possiamo usare le foglie, le bucce, i fusti e i rametti.

Per procedere, dovete inserire uno o più di questi elementi all’interno di un contenitore a cui aggiungere dell’acqua. Le proporzioni perfette sono 400 grammi di scarti per ciascun litro d’acqua.

Gli scarti del pomodoro vanno lasciati a riposo lì per circa 5 o 6 giorni, dopo di che vanno tritati. Quindi bisognerà filtrare il tutto e trasferirlo all’interno di un contenitore spray.

Il macerato al pomodoro che abbiamo preparato va spruzzato nelle ore meno calde della giornata. Siamo sicuri che non questo rimedio naturale vi libererete sia degli afidi che della cavolaia.

Fateci sapere se avete provato la nostra guida e se funziona!