Tomaso Trussardi, noto alla cronaca rosa per la sua storia d’amore con Michelle Hunziker. Ora i riflettori sono tutti puntati sulla sua famiglia, in particolare su sua sorella Beatrice. E’ una donna bellissima e anche importante: conosciamola meglio.

Trussardi uno dei nomi più conosciuti, per la sua importante impronta nella storia della moda italiana e internazionale. Il famoso marchio è noto al mondo intero per aver portato il buon gusto e l’eleganza ovunque.

La storica casa di moda è stata fondata nel 1911 e ancora oggi è un punto di riferimento. La famiglia Trussardi è stata al centro dell’attenzione più volte a causa di Tomaso, figlio del direttore della maison Nicola e di Maria Luisa Gavazzeni.

Il suo matrimonio con la nota conduttrice Michelle Hunziker è stato nel mirino dei gossip fino a pochi mesi fa, per via della loro separazione. Ma oggi vogliamo parlarvi di sua sorella, la bellissima Beatrice Trussardi: conosciamola meglio.

La famiglia di Tomaso Trussardi

La famiglia Trussardi è allergica ai gossip, proprio per questo, hanno sempre cercato di stare il più possibile lontano dai pettegolezzi e come ben saprete, Tomaso non è stato molto bravo in questo. Chissà come avranno reagito i suoi famigliari: conosciamoli meglio.

Dall’amore tra Nicola Trussardi e Maria Luisa Gavazzeni sono nati ben quattro figli: Francesco, Beatrice, Tomaso e Gaia. Il primogenito che aveva preso in mano le redini dell’azienda, dopo la scomparsa del padre nel 1999, ha perso la vita nel 2003 a causa di un incidente stradale.

Una famiglia segnata dalla fama e dal successo, ma anche dal dolore che li ha resi ancora più uniti. Avete mai visto la secondogenita Beatrice? E’ una donna molto misteriosa, infatti, in pochi la conoscono: scopriamo di più.

Tomaso Trussardi, chi è sua sorella Beatrice? Tutto su di lei

Classe 1971, nata a Milano il 22 novembre sotto il segno dello Scorpione. Ha studiato nelle scuole migliori e ha conseguito una laurea in Art Business & Administration presso la New York University.

Nel 2001 crea la Fondazione Beatrice Trussardi per promuovere installazioni artistiche in tutto il mondo. Oggi è anche Presidente della Fondazione Nicola Trussardi, un’associazione con il nome di suo padre scomparso nel 1999.

Su di lei non abbiamo molte informazioni, dato che è sempre stata una donna molto riservata, ma sappiamo che è sposata con Federico Roveda, con cui ha avuto due figli. Inoltre, l’imprenditrice ha un profilo instagram, ma purtroppo è privato, però, dalle foto che circolano in rete possiamo notare la clamorosa somiglianza tra lei e Michelle Hunziker.