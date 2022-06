Ragni, ucciderli è sbagliatissimo: ti arricchiscono | Ecco perché portano guadagno

By

Ragni: uccidere un araneide in casa è sbagliatissimo: ecco perché portano guadagno. Ti arricchiscono.

Si dice che i ragni in casa portino soldi e fortuna: secondo la tradizione popolare quando troviamo un araneide in casa non dobbiamo ucciderlo. I ragni portano fortuna.

C’è anche un detto “ragno guadagno”: la presenza di un ragno in casa annuncia un evento fortunato. Si tratta di un’antica credenza le cui origini risalgono alla nascita di Gesù. Durante la notte di Natale furono proprio i ragni ad adornare la grotta di Betlemme per riparare la famiglia dal freddo.

Inoltre, fu un ragno ad aiutare i genitori di Gesù a scappare dalla persecuzione di Erode. Per ringraziare il ragno San Giuseppe lo benedì quale emblema di ricchezza e di felicità.

Ragni: l’importanza dell’aracnomanzia

Nel tempo è nata un’arte divinatoria: l’aracnomanzia. In Africa la popolazione crede che i ragni, con i loro movimenti e posizione, nascondino qualcosa di significativo. Ad esempio, vedere un ragno salire o scendere appeso ai propri fili significa che c’è un evento fortunato in arrivo.

Nel caso in cui il ragno scenda tutto il filo fino al pavimento ciò implicherà l’arrivo di un evento sfortunato.

Se il ragno tesse la tela al mattino allora implica l’arrivo di un periodo fortunato, ovvero l’arrivo di un viaggio. Un evento fortunato è annunciato anche dalla presenza di un ragno sulla parete di casa.

Se si vede camminare un ragno rosso addosso sono in arrivo tanti soldi. Ecco perché simboleggia il guadagno e la ricchezza.

Ragno: l’emblema della ricchezza e del guadagno

Il ragno è l’emblema della ricchezza e del guadagno, specie se lo troviamo tessere la tela in casa, camminare sulle pareti o tra i vestiti. In particolare, i ragni della famiglia Linyphiidae sono chiamati i “ragni del denaro”: se uno di questi araneidi cammina sugli abiti e sulla pelle si preannuncia un periodo di fortuna e di ricchezza.

I ragni sono importanti anche per l’ecosistema: sono predatori di mosche, zanzare e altri fastidiosissimi insetti.

Come liberarsi di un ragno in casa?

Se trovi un ragno in casa non ucciderlo. Il buon consiglio è quello di scacciarlo da casa: è possibile catturarlo con un barattolo e liberarlo in giardino o all’esterno della propria abitazione.

Quali sono le specie di ragno più pericolose?

Tra le specie di ragno più pericolose c’è il ragno violino, la vedova nera, il ragno dal sacco giallo, la falsa tarantola e la segestia florentina.