Letto, MAI rifarlo a quest’ora: vai a dormire con le lenzuola piene zeppe di batteri

Ecco che vi riveliamo a che ora dovreste rifare il letto e, invece, quali sono i momenti in cui andrebbe evitato. Nessuno lo sapeva.

Gli acari sono insetti della famiglia degli aracnidi, che non sono visibili ad occhio nudo e che vivono nella polvere e si trovano solitamente in tutti i tipi di tessuti, come lenzuola, materassi e cuscini, tappeti, ecc.

Ma la cosa più importante di questi insetti microscopici è che agiscono come allergeni e provocano allergie in una parte significativa della popolazione, il che definisce la necessità di eliminarli dall’abitazione effettuando un’accurata pulizia che cerchi di eliminarli.

Per questo, è necessario seguire una serie di importanti raccomandazioni, che vi illustriamo di seguito. In particolare, vi spiegheremo a che ora sarebbe meglio rifare il letto.

Rimedi contro gli acari

La prima cosa da fare è ventilare bene la casa. Deve essere fatto quotidianamente, con particolare attenzione alle camere, poiché gli acari hanno una predilezione per materassi e cuscini.

Le finestre devono essere mantenute aperte per almeno mezz’ora in modo che l’aria possa essere completamente rinnovata.

Poi, pulisci la polvere: va fatto senza sollevarla, utilizzando un panno umido per evitare che polvere e acari passino nell’aria e rimangano in sospensione. Si consiglia, inoltre, di utilizzare l’aspirapolvere invece di spazzare.

Gli ambienti umidi favoriscono la proliferazione degli acari, quindi le condizioni di umidità in casa devono essere mantenute al di sotto del 50%. L’uso di aria condizionata o dispositivi di deumidificazione è un modo per raggiungere questo obiettivo in climi umidi.

E voi usavate tutti questi accorgimenti? Ora vi spieghiamo qual è l’ora ideale per rifare il vostro giaciglio e quella in cui, invece, non andrebbe mai rifatto.

A che ora non bisogna rifare il letto

Non andrebbe mai rifatto appena svegli e con le serrande ancora abbassate.

Prima, bisogna far arieggiare e permettere alla luce del sole di illuminare la stanza e, di conseguenza, di uccidere gli acari.

Di conseguenza, l’ora migliore per rifare il letto è quella che segue le 2-3 ore da quando avete iniziato a far arieggiare la stanza.

Se vi alzate alle 7, quindi, l’ora ideale per rifare il letto sarebbero le 10. Sappiamo che, per impegni vari, non è sempre possibile ciò, di conseguenza vi raccomandiamo di attenervi a queste disposizioni perlomeno per il fine settimana.

In tutti gli altri momenti, invece, lasciate il letto disfatto o rifatelo almeno un’ora dopo.