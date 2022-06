Ilary Blasi, il grande passo: fiocco azzurro in arrivo | Spiffera tutto all’Isola dei famosi

Splendida notizia per la famosa conduttrice Ilary Blasi, all’Isola dei Famosi viene spifferato tutto:in arrivo un fiocco azzurro. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

La nota conduttrice attualmente si ritrova incredibilmente impegnata a condurre il celebre programma che trasporta i propri concorrenti direttamente sull’isola in Honduras. La donna appunto ha affrontato mesi ogni difficoltà tentando in ogni modo di far quadrare i conti in modo tale che, agli occhi del pubblico, tutto risulti sorprendentemente in ordine. Seguendo i naufraghi da lontano e gestendo gli imprevisti in modo impeccabile la donna si è distinta in diverse occasioni. Ancor prima che entrasse all’interno dello studio televisivo però, un putiferio mediatico l’ha colpita con l’intento di intaccare il suo matrimonio con il noto ex calciatore Francesco Totti. Fortunatamente però la questione si è risolta nel migliore dei modi dopo la smentita della diretta interessata.

Pare appunto che la loro relazione continui a procede a gonfie vele e che nella loro famiglia non vi è neanche l’ombra di una crisi. Negli ultimi gironi però un altro scoop li vede come protagonisti indiscussi, pare appunto che i due vogliano avere un altro figlio. Questo chiacchiericcio però non ha ottenuto alcuna conferma, si tratta appunto di una voce di corridoio che ha iniziato a prendere piede.

Ilary Blasi, fiocco azzurro in arrivo: la notizia spiazza il pubblico dell’Isola dei Famosi

Come vi abbiamo già anticipato in questo ultimo periodo si è parlato molto di una presunta gravidanza. Questa voce, anche se non ha ottenuto alcuna conferma, ha iniziato a perdere piede e far sperare tutti i fan della nota coppia. Un piccolo dettaglio che ha incrementato i dubbi appunto ha attirato incredibilmente l’attenzione.

Nelle scorse puntate la famosa concorrente Carmen Di Pietro, la quale è entrata nel cast del programma affiancata da suo figlio, ha letteralmente lanciato una bomba sul conto della conduttrice. La naufraga ha deciso di leggere il futuro della presentatrice e degli opinionisti attraverso le loro mani. A quanto pare l’opinionista Nicola Savino dovrà aspettarsi di ricevere un mazzo di fiori, per la precisione delle rose. Vladimir Luxuria invece convolerà presto a nozze ma dovrà stare attenta a due persone che le stanno particolarmente vicina.

Per la conduttrice Ilary Blasi invece la concorrente ha visto un avvenimento del tutto inaspettato. Secondo Carmen appunto lei presto diventerà nonna di un bellissimo maschietto. Ovviamente queste sono semplici supposizioni della donna e non possono essere interpretate come la verità assolute.