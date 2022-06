Emanuele Filiberto di Savoia innamorato pazzo, lei è una bellissima 18enne | FOTO

Il famosissimo Emanuele Filiberto di Savoia perde completamente la testa per una bellissima 18enne, lei fa già parte del suo futuro. Ecco tutti i dettali a riguardo: di chi si tratta effettivamente.

Il noto membro della famiglia Savoia in questi ultimi anni in particolare modo ha riscontrato un successo davvero inimmaginabile. Ovviamente il suo semplice nome la ha reso noto fin da quando era solo un bambino. Dopo molti anni però lui è riuscito a tornare in Italia e da allora ha iniziato a vivere la vita che tanto sognava. Negli anni infatti ha iniziato a prendere parte ad innumerevoli programmi televisivi diventando effettivamente un membro fisso di questi ultimi.

Come ben saprete appunto lui ha iniziato a ricoprire dei ruoli anche fondamentali nella Tv. D’altronde lui, proprio come vi abbiamo anticipato, è cresciuto letteralmente sotto i riflettori poiché membro della nota famiglia dei Savoia. Come ben saprete in Italia si è parlato molto di quest’ultima anche per via degli avvenimenti passati.

Proprio per questo motivo infatti lui è abituato a vivere costantemente con gli occhi di tutti puntati verso di lui. In questi ultimi giorni però il suo nome ha attirato incredibilmente l’attenzione per via della sua estrema vicinanza alla bellissima 18 enne. Vediamo quindi nel dettaglio di chi effettivamente si tratta e perché ha suscitato così tanto scalpore.

Emanuele Filiberto di Savoia completamente innamora di lei: ecco chi è e come si riconduce a lui

Come ben saprete nella sua vita lui si è legato sentimentalmente con la donna della sua vita, ovvero Clotilde Couraru. I due convolarono a nozze anche se la madre di Emanuele non era pienamente d’accordo a questa unione ed anzi ha cercato di convincerlo a scegliere tutt’altra strada. Nonostante le sue parole però lui proseguì e la sposò. Oggi però lui si ritrova innamorato di un’altra donna, la quale gli ha completamente rapito il cuore.

Stiamo indubbiamente parlando di Vittoria di Savoia, ovvero sua figlia. Lei attualmente ha 18 anni ed è il più grande amore per suo padre Emanuele. Lui stesso appunto ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono, inoltre le sue parole sono incredibilmente toccanti. Per il suo compleanno appunto ha pubblicato sulla piattaforma social Instagram una sua foto insieme a lui ed ovviamente le ha fatto gli auguri esprimendo chiaramente il suo eterno amore nei suo confronti. D’altronde, l’amore che un padre prova nei confronti dei propri figli è incomparabile sotto ogni punto di vista.