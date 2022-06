“È il figlio di Diana”, clamoroso: dopo Harry e William ne spunta un terzo | FOTO

Scoop clamoroso per la Royal Family inglese: Harry e William non sarebbero gli unici eredi di casa Windsor. Spunta il terzo figlio segreto di Lady Diana. Lo scandalo travolge la famiglia reale.

Si ritorna a parlare con prepotenza della Royal Family inglese ma in particolare di Lady Diana. A quanto pare, i due fratelli di casa Windsor, William e Harry non sarebbero gli unici figli della compianta principessa del Galles. Spunta dopo anni l’altro figlio della Spencer.

Notizia bomba sconvolge la Royal Family inglese

La Royal Family inglese non trova un momento di pace. L’entourage della Regina Elisabetta è sempre al centro dell’attenzione per scandali e polemiche che da ormai anni travolgono e scombussolano le loro esistenze.

La Regina Elisabetta che ultimamente non si trova in perfette condizioni di salute per via di problemi di mobilità che la limitano negli spostamenti e che le provocano rabbia e dolore, continua ad assistere rassegnata ai gossip che travolgono la sua famiglia.

Proprio dall’Inghilterra giunge una notizia bomba che ha lasciato tutti a bocca aperta, i sudditi sono rimasti sconvolti: Harry e William non sarebbero gli unici figli di Lady Diana. Spunta a sorpresa, dopo anni un terzo erede, figlio anche lui della compianta principessa del Galles.

Harry e William sconvolti: spunta il terzo figlio di Lady D

Scoppia lo scandalo nel Regno Unito: Harry e William non sarebbero gli unici figli della compianta Lady Diana. Secondo alcune indiscrezioni, la principessa del Galles stava per mettere al mondo un altro figlio quando poi ha avuto una interruzione di gravidanza. La notizia bomba è stata riportata dal settimanale tedesco Freizeit Monat.

In un libro clamoroso, The real Diana, che racconta tutti i segreti della Royal Family inglese, si parla anche dell’aborto subito negli anni ’90 dalla moglie del principe Carlo che in quel periodo stava vivendo una relazione con Oliver Hoare, un mercante d’arte.

Sulla base di alcune videocassette, testimonianze e informazioni inedite, Diana Spencer avrebbe cercato aiuto anche nella Royal Family, più precisamente alla Regina Elisabetta tentando di discutere con la monarca inglese del suo matrimonio turbolento e in particolare dei dolori che le provocava il principe Carlo.

Diana scoprì di essere incinta nel 1994 e rimase sconvolta da questa gravidanza inattesa. In quel periodo la principessa del Galles era separata ma non divorziata dal principe Carlo.

Sono venute alla luce alcune intercettazioni telefoniche che testimoniano l’ossessione del sopracitato mercante d’arte, Oliver Hoare, il quale tartassava la principessa con 300 telefonate al giorno dopo aver scoperto della sua gravidanza.

Questo scandalo che è stato insabbiato fino ad ora, viene fuori soltanto adesso la gravidanza segreta della principessa Diana che fu interrotta, a quanto pare, in maniera volontaria.

Nel libro The real Diana, si legge che la defunta principessa del Galles aveva confessato questo suo segreto al suo consigliere d’affari nonché intimo amico, Joseph Saunders ma anche a Lady Victoria Waymiuth, una sua grande amica che però è morta qualche anno fa portando con sé anche questo segreto. Questa scioccante indiscrezione lascia senza parole ma soprattutto promette di far tremare la Royal Family.