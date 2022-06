“Che vergogna”, Alex Belli e Delia senza veli perdono il controllo: inchiodati così | FOTO

By

Alex e Delia senza veli. I due ex gieffini perdono il controllo: inchiodati così dai paparazzi. I social vanno in delirio, pioggia di critiche per la coppia più chiacchierata del momento.

Alex Belli e Delia Duran di nuovo nell’occhio del ciclone. I due ex gieffini senza freni, beccati così dai paparazzi. Scoppia il putiferio mediatico, ecco che cosa hanno combinato stavolta.

Alex e Delia travolti dalle polemiche

Alex Belli e Delia Duran sono la coppia del momento, quella più chiacchierata, sempre al centro di scandali e polemiche. I due, che stanno insieme da 4 anni, sono stati protagonisti dell’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip.

Il programma condotto da Alfonso Signorini ha raggiunto picchi di share altissimi grazie anche a loro che hanno sbandierato pubblicamente i problemi coniugali che da un po’ di tempo stavano facendo vacillare la coppia.

Che si sia trattato di realtà o solo di un teatrino organizzato a tavolino, poco importa. Il risultato, in termini di share per la trasmissione, è stato sbalorditivo. L’edizione 6 condotta dal direttore di Chi è stata tra le più seguite di sempre.

Alex e Delia non smettono però di essere al centro delle polemiche anche una volta fuori dalla casa di Cinecittà. Proprio loro sono stati travolti da un nuovo scandalo. Che cosa hanno combinato? Scoppia la polemica sui social.

I due ex gieffini beccati senza veli

Alex e Delia travolti dal tornado mediatico. I due ex gieffini beccati senza veli, scoppia il putiferio sui social. Nelle scorse ore, il sito WHOOPSEE, ha pubblicato alcuni scatti esclusivi che ritraggono i due chiacchieratissimo protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello in (s)vesti del tutto particolari.

La coppia si sta concedendo qualche giorno di relax nella bellissima isola greca di Mykonos. Tra un aperitivo e un tuffo in piscina, sono stati immortalati dai paparazzi. Negli scatti di WHOOPSEE, che stanno facendo il giro del web, si vede la coppia in atteggiamenti affettuosi ma soprattutto intimi.

Alex, in alcune foto è con il lato B di fuori, beccato mentre si cambia il costume. Delia invece si concede un topless. Piovono polemiche. Nessuno crede che questi scatti siano capitati in rete per caso.

La polemica coppia del Grande Fratello Vip è stata giudicata negativamente. Tanti i commenti di sdegno arrivati nei loro confronti. Tra chi urla “vergogna” e chi scrive che le foto sono organizzate a tavolino e che loro non abbiamo fatto altro che mettersi in posa, esplode il caos mediatico.

A Mykonos, Alex e Delia non sono da soli. Insieme a loro c’è anche Alfonso Signorini che sta ricaricando le batterie prima di ricominciare a settembre con la nuova edizione del Grande Fratello Vip 7.

Ma sull’isola greca ci sono anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e le sorelle Selassié. Insomma, una vera e propria réunion prima di ritornare in Italia e dedicarsi ciascuno ai propri progetti professionali.

Alex e Delia Sono la coppia più polemica dell’estate. Solo qualche settimana fa, la modella venezuelana aveva fatto parlare di sé per aver fatto tingere le orecchie e la coda del suo cagnolino, Bella, con una tinta rosa. Insomma, per loro vale il detto: “non importa che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli”.